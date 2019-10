HAJDUK SE OPORAVLJA?: Dvojbi oko pobjednika protiv Varaždina nije bilo, hoće li navijači biti zadovoljni igrom?

Nogometaši Hajduka pobijedili su u 11. kolu Prve HNL na Poljudu momčad Varaždina s 2-0 (1-0) i time sa zadržao prvo mjesto na prvoligaškoj ljestvici.

Hajduk je u utakmicu, koja je zbog očuvanja poljudskog travnjaka za kvalifikacijsku utakmicu između reprezentacija Hrvatske i Mađarske umjesto u nedjelju odigrana danas, ušao agresivno nastojeći što prije postići pogodak.

To mu se isplatilo u 21. minuti nakon što se kapetan “bilih” Josip Juranović probio po desnom boku i lijepo uposlio Jaira kojem nije bilo teško sa pet metara poslati loptu u mrežu nemoćnog vratara gostiju Nevistića. Bio je to to četvrti gol Brazilskog napadača ove sezone, a do povećanja vodstva domaćih došlo je u 65. minuti u kojoj Nejašmić glavom ubacuje loptu u mrežu nakon sjajne asistencije Hamze.

Igrači Hajduka stvorili su u drugom poluvremenu još nekoliko izglednih prigoda za postizanje pogodaka ali stativa koju je u 47. minuti udarcem sa 16 metara pogodio Hamza i odlični vratar Nevistić najzaslužniji su što gosti nisu doživjeli uvjerljiviji poraz.

Nakon 11. kola Hajduk je prvi s 23 boda, četiri više od drugog Dinama koji ima dvije utakmice manje od kojih prvu igra poslijepodne kada na Maksimiru dočekuje Slaven Belupo. Varaždinci su zadnji sa sedam bodova koliko ima i devetoplasirani Inter iz Zaprešića.





Utakmicu je na stadionu Poljud pred 8.000 gledatelja Vidulin iz Kanfanara.

Strijelci: 1-0 Jairo (21), 2-0 Nejašmić (65)

Crveni karton: Senić (Var, 90)