Hajduk se i ranije nije proslavio s ‘penzionerima’, a ovaj potez mogao bi biti krajnje rizičan

Autor: Andrija Kačić Karlin

Naše nogometno prvenstvo, Prva hrvatska nogometna liga pomalo je čudno natjecanje. Najčešće je prvak jedan te isti, prije svake sezone isti suparnik prijeti… Neki našu Prvu ligu nazivaju i razvojnom ligom, jer u njoj mnogi mladi igrači stiču iskustvo, dokazuju se, kasnije prodaju u inozemstvo gdje napreduju i budu na korist hrvatskoj reprezentaciji.

Iako će vam mnogi naši treneri reći da je u našem prvenstvu isuviše stranaca koji uzimaju mjesto mladim igračima, a nije da su u krivu, još uvijek se na našim terenima rađaju talenti. S obzirom na našu populaciju talenata zaista ih imamo u finom broju.

Dobro, tu nam je sve jasno. Iz našeg prvenstva se regrutiraju i reprezentativci, pa čak i neki iz Prve HNL dođu i do španjolske reprezentacije, poput Danija Olma iz zagrebačkog Dinama. To su fini komplimenti za naše natjecanje. Voljeli bismo da se tako i nastavi.

Hajduk najavljuje “senatore”

No, prije predstojećeg prvenstva sve pršti od najava dolaska velikih nogometnih zvijezdi u naše prvenstvo. Teško je uopće i pretpostaviti koliko u tome može biti istine, no poigrati ćemo se na način da objasnimo što bi to značilo za naš nogomet, u cjelini.

Iz Hajduka stižu vijesti kako je klub u pregovorima s Ivanom Perišićem i Edinom Džekom, s Ivanom Perišićem je potpisan novi ugovor, a oko Dinama se čak spominjala priča o povratku Luke Modrića u klub, da u njemu odigra još jednu, zacijelo završnu sezonu.

Sve to lijepo zvuči, makar ne bilo posve istinito. I kolikogod je riječ o istinskim nogometnim majstorima i neprijepornim veteranima koji su na zalasku karijere činjenica je da bi dolazak tih zvijezdim uzdignuo naše prvenstvo na kud i kamo veću razinu. Njihov dolazak bio bi i magnet za publiku, ali i za dio duropske nogometne javnosti, a naša liga dobila bi i na ugledu.

Bilo bi lijepo, ali…

Primjerice, u prvim ligama Bosne i Hercegovine, Srbije ili Slovenije tako nešto nije moguće. U tom slučaju bi se HNL uzdigao na pijedestal. I bilo bi to zgodno, lijepo, možda i nadahnjujuće.









Kažemo, ne znamo hoće li se to dogoditi. No, kako svaka medalja ima i svoju drugu stranu tako bi se i ovdje moglo naći zamjerki. Da, rekli smo da je naša Prva liga – razvojna. Kada se vrati postariji igrač neminovno se u momčadi oduzme prilika nekom mladom igraču da zaigra, da se razvija i dokaže. Neki se šaleći tvrde da bi onda naše prvenstvo moglo imati naziv – veteranskog. Iako, mladi igrač bi uz Modrića mogao učiti i sticati znanja, kao i pokraj Džeke ili Rakitića.

Samo, mladi trebaju minutažu, a kako je oduzeti onima koji na to nisu navikli, prokušanim veteranima? Trebalo bi, zapravo, naći neku sredinu. Naše prvenstvo s iskusnim asevima, iako veteranima, steklo bi slavu, ali bi imalo i, eto, jednu manu. Opet, bilo bi lijepo vidjeti takve igrače na načim terenima i u našim klubovima.

Zanimanje bi se probudilo, liga bi možda bila izjednačenija i uzbudljivija, a poneki mladić bi morao pričekati… No, sve ovo što smo spomenuli još uvijek je na tragu maštarija. Ako se ostvare dobro, ako ne. Opet dobro!