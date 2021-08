‘HAJDUK SE DIŽE I MOŽE ZAKUHATI PRVENSTVO!’ ‘Evo zašto bi naslov Hajduku bio najbolja stvar za hrvatski nogomet!’

‘Mislim da je brz i agresivan nogomet pobijedio kombinatoriku’, sukus je mišljenja proslavljenog igrača, reprezentativca i trenera brojnih klubova, Zorana Vulića. Koji je svojevremeno i trenirao Sheriff iz Tiraspola, s njim osvojio moldavsko prvenstvo 2016. godine. Pričamo nakon 3:0 pobjede moldavske ‘legije stranaca’ nad našim prvakom Dinamom, u zadnjoj rundi kvalifikacija za Ligu prvaka.

‘Klub, Sheriff, je to s velikim ambicijama i evo, nakon deset godina su blizu da ih ostvare. Osjetio sam te ambicije na svojoj koži, uvijek se traži bolje i više’, priča nam Vulić.

I dodaje, jer i danas prati situaciju u tom klubu, kao i u Dinamu…

Vulić trenirao i Sheriff

‘Nekad je Sheriff bio balkanski premazan igračima, sada se podigao na globalnu razinu, uzima igrače ne samo s Balkana, nego i iz Južne Amerike i Afrike. Klub pristojno i redovito plaća i svake sezone se Sheriffu nudi pedesetak dobrih, ne odveć skupih igrača i slaže se momčad. Sada su blizu dobitne kombinacije. Budžet? Nije veći od Dinamovog, ali su uvjeti nekoliko puta bolji, imaju dva stadiona, četiri pomoćna terena, klub je posložen po volji zahtjevnog predsjednika u nit.’

Je li vas Dinamo neugodno iznenadio?

‘Ma nije tu riječ o razočarenju, prije mi je tu misao pala o nelogičnosti. Ovako ja na to gledam. Ovo je najbitnija, najskuplja utakmica sezone. I ovo je bilo tek prvo poluvrijeme. Znam, ozlijedio se Perić, fali stoper, ali mora se igrati mučki na rezultat. I zadržati taj minus od 0-1, kakogod znaš. Pa, ako treba i svih 11 u šesnaesterac – neka budu tamo. Dinamo se kao trudio nešto igrati a primao je golove kao na traci. Prošao je savršeno kako je moglo na kraju ispasti. U nogometu, u takvim okolnostima, cilj ne bira sredstvo. Još nešto, Dinamo se očito nije pojačao u prijelaznom razdoblju, a obrana kakva je sada ne štima. A Sheriff je u zanosu, uigraniji i direktniji. Može li Dinamo uzvratiti? Ma, u nogometu je štošta moguće, ali vam se toliko toga mora poklopiti.’

Što je največi adut Sheriffa?

'Glavni čovjek kluba! Predsjednik Viktor Gušan, ujedno je i najveći ulagač u klub. Riječ je o poslovnom čovjeku čije je financijsko carstvo naslonjeno na lance supermarketa i benzinskih crpki. Stvorio je najozbiljniji sportski sustav u Moldaviji. A deset godina je čekao na ovakvu priliku. Zna on gdje kapa novac i sve je podredio tome, sva ulaganja u Sheriff. U klubu je zaposleno dvije stotine ljudi, to vam sve govori. Pazite, Sheriff kupuje jeftino i nerijetko proda skupo. A Liga prvaka je izlog za još bolju zaradu. Da, i Dinamo je imao isti cilj. I nakon što je prošle sezone bio dobar možda se malo trebao ojačati.'









Jesu li slučajni ovakvi epski porazi, Dinama protiv Sheriffa i Hajduka protiv Tobola?

‘Osobno mislim da su slučajni, ne mora to biti pravilo, pa da sad pričamo kako nam liga i klubovi padaju kvalitativno. Mi nikako da shvatimo jednu stvar, klubovi s istoka Europe su ambiciozni, imaju novaca, ambiciju, nisu to više neki prolaznici i momčadi da tek popune broj u kvalifikacijama. Pa, ne bi onda kupovali toliko igrača, ulagali. A mi smo spremni sve podcijeniti. Ako ne igraš protiv Intera i Tottenhama, nego protiv nekog ‘istočnjaka’ onda se uopće ne motiviraš kako treba. Glave treba mijenjati. Mi koji smo bili na istoku svjesni smo dobrog nogometa i dobrih igrača koji su tamo.’

Neizbježna tema je Hajduk. Poslije ispadanja od Tobola u prvenstvu se krenulo silovito. Može li Hajduk biti u borbi za vrh Prve HNL?

‘Uvjeren sam da može. Kolikogod neugodno zvučalo to ispadanje od Kazahstanaca, te bez obzira na financijsku štetu od te eliminacije, momčad sada ima više vremena posvetiti se samo prvenstvu. Dinamo i Rijeka igraju neprestance, osjeti se to. Ne možeš igrati na istoj razini svaka tri dana, osim ako nemaš dvije podjednake momčadi, s time da je ona druga momčad gladna kao vuk. Tu Hajduk ima prednost. Sada i Osijek. Nažalost, tako je to, Europa je za zaradu, a Europe ti nema ako nisi dobar u domaćem prvenstvu. I tko najbolje iskombinira – profitira. Da, Hajduk se diže u formi i može zakuhati prvenstvo. No, četiri kluba, uz Hajduk tu su Rijeka, Osijek i nadasve Dinamo misle o samom vrhu. Dakle, imamo sudare ambicija i to je sjajno za nogomet. Osobno sam uvjeren da bi Hajdukov naslov dobrodošao cijelom našem nogometu. Ne govorim to navijački, nego sociološki. Zanimanje za Prvu HNL iz Dalmacije prenijelo bi se na cijelu zemlju!’