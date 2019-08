HAJDUK SE BAŠ POJAČAO: Voditelj Akademije za mlade je klupska legenda i pomoćnik Arsene Wengera

Vijest zvuči senzacionalno. Hajduk se poprilično ojačao, ne igrački, ali u kadru koji brine o mladim nogometašima to pojačanje je veliko.

Naime, bivši Hajdukov nogometaš i trener koji je najveći dio karijere proveo u engleskom Premiershipu i francuskom Le Championnatu Boro Primorac, novi je voditelj Akademije HNK Hajduk “Luka Kaliterna”.

Bori Primorac nogometnu je karijeru započeo u mostarskom Veležu u kojem je ostavio zapažen trag i upisao 133 nastupa. Godine 1978. iz Veleža je prešao u Hajduk, s kojim je u sezoni 1978./1979. pod vodstvom trenera Tomislava Ivića osvojio prvenstvo Jugoslavije. Upisao je ukupno 283 nastupa za Bijele postigavši 53 zgoditka.

Iz Hajduka je 1983. godine preselio u LOSC Lille (107 nastupa), a igračku karijeru zaključio je u Cannesu (111). Bio je i reprezentativac Jugoslavije za koju je igrao 14 puta.

A upravo u Cannesu je Borim Primorac počeo je i svoju trenersku karijeru, vodio je potom i francuski US Valenciennes. Bio je nakon niza francuskih godina i u japanskoj momčadi Nagoya Grampus, a tu počinje i njegova dugogodišnja uspješna suradnja s legendarnim Arsène Wengerom. Od 1997. do lani, tijekom gotovo 1200 utakmica i na tisuće i tisuće treninga, bio je pomoćnik čuvenog Arsene Wengera u Arsenalu.

S Emiratesa se gospodin Primorac sada vraća na Poljud, stadion na kojemu je upravo on ušao u povijest kao strijelac prvog zgoditka nakon otvaranja 1979. godine. Bio je to dvoboj odigran 19. rujna, a suparnik Hajduku na Poljudu bio je Trabzonspor.

Boro Primorac Hajdukova je legenda i vratio se u svoj drugi dom.