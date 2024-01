Hajduk s Mamićem šokirao u Jugoslaviji: Zdravkov brat kasnije išao u Srbiju, jedno se baš pamti

Hajduk je spreman za nastavak SuperSport HNL-a i derbi protiv Rijeke u borbi na vrhu ljestvice, a dan prije prve ovogodišnje utakmice u sezoni u kojoj splitski Bijeli napadaju svoj prvi naslov prvaka poslije 2005., danas se obilježava 44 godina otkako je momčad Hajduka sasvim dominantno slomila Manchester United u pripremnoj utakmici. Bilo je 6:0, pomalo nevjerojatno za susret s klubom takvog ugleda koji je građen brojnim trofejima.

Hajduk je u toj 1980. godini bio odličan u tadašnjem Kupu prvaka i pripremao se za proljetni i četvrtfinalni dvoboj tada najjačeg europskog natjecanja protiv njemačkog HSV-a. U sklopu priprema za tu utakmicu, tadašnji trener Hajduka, Tomislav Ivić, poželio je jakog suparnika, a agilna uprava dovela je tijekom zimske pauze – Manchester United, koji je te sezone bio doprvak Engleske.

Splitski klub baš se koji mjesec ranije prebacio sa Starog placa na poljudski stadion izgrađen za potrebe Mediteranskih igara, pa je i ta utakmica protiv Manchester Uniteda bila svojevrsno privikavanje na novi, domaći veliki stadion, s atletskom stazom i kud i kamo većim kapacitetom.

Gosti su u Split stigli u najjačoj postavi, bili su poprilično bahati i samouvjereni. Menadžer, dakle prvi trener momčadi, bio je čuveni Ron Atkinson, a bio je tamo i poznati Nizozemac Muhren, zatim Škoti Albitston, McQueen, Jordan, Macari, Buchan, Englezi Ray Wilkins, Steve Coopel, Jimmy Nicholl, Gary Birtles, Gary Bailey, sve reprezentativci, a bilo je i još pravih igrača – Moran, Duxbury, pa Irac Stepelton…

United je na kraju te sezone bio drugi, sa samo dva boda iza Liverpoola koji je uz Nottingham Forest tih godina žario i palio Europom. Dakle, nije istina da je Manchester United u to vrijeme bio slab, no namjerili su se na moćnog, razigranog Hajduka kojem je na klupi bio Tomislav Ivić.

Jedna od zanimljivosti je da je u toj utakmici u dresu Hajduka odlično odigrao Stojko Mamić, brat Zdravka i Zorana. Stojko Mamić kasnije je u transferu išao u Srbiju, u kruševački Napredak. Zajedno s Davorom Čopom, ocem današnjeg nogometaša Duje, prošlog tjedna trostrukog strijelca u pobjedi Lokomotive nad Dinamom u gradskom dvoboju. Hajduk je za Stojka Mamića tada dobio sjajnog vratara Simovića i dobrog napadača Pešića. Pamti se baš i taj dio transfera u kojem je Stojko Mamić završio u klubu iz Srbije, nakon što je u dresu Hajduka sudjelovao u velikoj pobjedi nad trofejnim engleskim klubom.

January 27th, 1980. Exactly 40 years ago this Hajduk team played a friendly vs Manchester United at Poljud stadium in Split and beat them 6-0. One of Man U’s worst losses in history pic.twitter.com/UwKRqXOjFL









— Ante🥉🥈🥉 (@AnthonyZoric) January 27, 2020