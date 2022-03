HAJDUK PUŠTA VELIKOG TALENTA (20)? Spominje se milijunska odšteta, a novac je već stigao

Hajduk je proteklog ljeta na posudbu u njemački HSV poslao Marija Vuškovića, svojeg 20-godišnjeg nadarenog stopera, a nakon što je posudba dogovorena uz iznos od 1,2 milijuna eura koliko pripada splitskim Bijelima, sada se spominje i mogući dodatni dobitak za klupsku blagajnu.

Po informaciji koju je donio njemački Bild, HSV je zagrijan za zadržavanje mladog hrvatskog igrača u Hamburgu. Njemački klub može otkupiti Vuškovićev ugovor uz odštetu od 3,5 milijuna eura.

Hoće li mladi hrvatski stoper ostati u Hamburgu ovisi o borbi kluba za povratak u 1. Bundesligu. Ako se HSV vrati u najjači rang natjecanja, aktivirala bi se klauzula o otkupu Vuškovićevog ugovora, ali klub iskazuje želju da mladog Hrvata zadrži nakon završetka posudbe i ako se ne uspije plasirati u najjače bundesligaško društvo.

HSV je trenutno u rezultatski uzbudljivoj borbi u 2. Bundesligi. Nalazi se na četvrtom mjestu ljestvice, prvom ‘ispod crte’ za kvalifikacije za najjači rang natjecanja.

Borba za povratak u 1. Bundesligu se još može itekako zahuktati s obzirom na to da je do kraja sezone ostalo još 10 kola. S obzirom na Vuškovićev status, rasplet će sa zanimanjem pratiti i Hajduku, osluškujući vijesti i o drugim planovima kluba iz Hamburga.

