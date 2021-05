HAJDUK PRODAO 19-GODIŠNJU ZVIJEZDU! Pada najmanje 30 milijuna kuna, stoper seli u klub koji trenira Hrvat!

Prije nekoliko dana pisali smo o tome da se Torino intenzivno zanima za Marija Vuškovića, a prema dobro informiranim izvorima u Italiji taj je posao praktički – gotov.

“Posao s Vuškovićem je pred zaključenjem. Potpisat će se ugovor na četiri sezone”, napisao je Nicolo Schira, dobro upućeni talijanski novinar.

Da se nešto “kuha”, objavio je prije dva tjedna i Gianluca Di Marzio.

“Torino je ponudio između četiri i pet milijuna eura”, napisao je tad Di Marzio.

Mario #Vuskovic to #Torino from #HajdukSplit is almost done. Ready 4-years contract with option for another season. #transfers https://t.co/qlstzUf5tc

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 28, 2021