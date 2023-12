Hajduk previše prosuo prije Dinama: Razotkrio se veliki problem u igri Splićana

Autor: Andrija Kačić Karlin

U šampionskim planovima Hajduka, napose nakon sjajne pobjedonosne serije u zadnjih šest utakmica, bodovi u Kranjčevićevoj protiv Lokomotive sigurno su bili uračunati. No, kako je ovo naše prvenstvo ipak izjednačeno, a vidjeli smo da osim Rudeša svatko može protiv svakoga, tako se i Hajduk poskliznuo kada se to najmanje nadao. I to kolo prije derbija protiv Dinama u Zagrebu 17. prosinca.

Neodlučan 1:1 ishod sigurno je fini uspjeh za Lokomotivu koja je odigrala lepršavo i sjajno poluvrijeme. Donekle oprezan Hajduk uspjela je iznenaditi s nekoliko odličnih akcija, pa se može reći da je i vratar Splićana Lučić spašavao stvari. No, kada je Lokomotiva povela pogotkom Goričana sredinom prvog dijela u Hajduku su vidjeli da je vrag odnio šalu.

Hajduk jednostavno pod Karoglanom nije navikao stizati rezultat, nije toga bilo od smjene Ivana Leke, od naglog reza na klupi. Otvorio se taj problem u ovom susretu. Momčad bi u posljednjim utakmicama povela i čuvala prednost do kraja utakmice. Sada je to bila druga priča. Do odlaska na odmor Lokomotiva je izdržala…

Hajduk jurišao u nastavku

U nastavku smo gledali, jasno, juriše Hajduka. Nije tu bilo puno osmišljenih akcija, ali želje i entuzijazma jest. Livaja je bio dobro motren od mladog Živkovića, a Krovinović se nije snalazio u organizaciji igre pa je brzo bio zamijenjen Kalikom. No, silna volja gostiju urodila je plodom, Benrahou je izjednačio petnaestak minuta prije kraja. Pune tribine s većinom Hajdukovjh navijača očekivale su i pobjedonosni zgoditak.

Hajduk je zapeo iz sve snage, no Lokomotiva je prepoznatljiva po opasnim protunapadima, pa je bilo zanimljivo. Strijelac izjednačujućeg pogotka za Hajduk Benrahou imao je još jednu prigodu, sam samcat s desetak metara tukao je volejom, nije lopta išla u kut i raspoloženi vratar Čavlina taj je pokušaj obranio. Na očaj gomile Hajdukovih navijača.

U nadoknadi smo svjedočili pravoj drami, zgodu i to veliku imala je i Lokomotiva, ali i Hajduk. Lopta je doslovce na obje strane plesala čudni ples pred vratima, ali pogotka nije bilo.

Prednost nije velika

U Hajduku moraju biti žalosni, prekinuli su veliku i dobru seriju pobjeda, a da na vrhu Splićani i nemaju neku veliku prednost i njima je jasno. Bodovi, neosvojeni, u Kranjčevićevoj mogli bi na kraju i te kako nedostajati.









Neopterećena Lokomotiva predstavila se u dobrom izdanju, napose u prvome dijelu kada je dovodila obranu gostiju do izbezumljenosti.

Ipak, tko je gledao ovu ritmičnu utakmicu nije zažalio. Na koncu, mogu biti tužni tek Hajdukovi navijači. Oni su na ovu pobjedu računali kao na prvu jutarnju kavu, bili su sigurni u nju, kao i da će biti ukusna. Ništa od toga.