Hajduk predstavio novog igrača: Bijele pojačao bivši ofenzivac Bayerna

Na samom početku priprema Hajduk je predstavio novog igrača, a radi se o ofanzivnom nogometašu Leonu Dajaku, koji je do sad imao zanimljivu karijeru.

Ovaj 22-godišnjak prošao je nogometno školovanje u akademijama VfB Stuttgart i FC Bayern, a igrao je i za U17, U18 i U19 reprezentaciju Njemačke.

Riječ je o ofenzivcu koji je na početku karijere iz Stuttgarta prešao u Bayern, iz kojeg je otišao na posudbu u Union Berlin, da bi potpisao za Sunderland iz kojeg je otiša na posudbu u švicarski u St. Gallen.

Dajaku je podrijetlom je s Kosova, a rođen je u Waiblingenu i prema Transfermarktu vrijedi 800 tisuća eura, ali nije poznato za koliko je došao među bile.

Nahvalio ga

“Radi se o igraču koji je prošao kompletno nogometno školovanje u akademijama VfB Stuttgart i FC Bayern, igrao je za mlađe uzraste njemačke reprezentacije te je bio označen kao izuzetno talentiran nogometaš i veliki potencijal za seniorsku razinu nogometa”, govori o novom igraču sportski direktor Mindaugas Nikoličius i nastavlja:

“Profil je polivalentnog napadača koji može pokriti više pozicija, od krilnog do centralnog napadača ili lažne devetke. Zbog navedenih karakteristika može odgovoriti zahtjevima u različitim sustavima”, kaže Nikoličius i zaključuje:

“Sigurno je da će mu trebati kraći period adaptacije na momčad i ligu za postizanje optimalnog potencijala koji neosporno posjeduje. Izuzetno je kompetitivan, energičan i pokretljiv tip igrača s vrlo izraženim mogućnostima igre u visokom intenzitetu”, zaključio je sporstski direktor Hajduka.

