HAJDUK OTPISAO PROBLEMATIČNOG NAPADAČA! Trener poručio zvijezdi: ‘Ničiji ego nije ispred kluba’

Hajduk će i u subotu protiv Istre u 17. kolu igrati bez napadača Ahmeda Saida. Odluka je to trenera Siniše Oreščanina, a razlog je sukoba s napadačem.

“Znao sam da će to biti tema press konferencije. Mislim da je vrijeme da svi počnemo razgovarati na iskren način. Ničiji ego ne smije biti ispred ovoga kluba, ovaj klub je prevelik. Cilj nam je izgraditi nešto, prije svega momčadski duh, i ničiji ego ne smije biti ispred toga. Niti moj, niti ičiji drugi. Nije u pitanju samo fizička sprema, mislim da sam u prethodnom odgovoru bio dovoljno jasan”, rekao je trener.

Hajduk je ispao iz Kupa od Osijeka, evo što trener kaže o tome.

“Znali smo da će Osijek na refule biti goropadan, primili smo golove na način na koji smo ih primili. Premalo smo tu i ne pozivamo se na sreću, ali falilo nam je malo sreće. Veseli me reakcija igrača, ušli su pozitivni u drugo poluvrijeme, njihov govor tijela mi je pokazao kako vjeruju da to nije gotova utakmica. Moramo se nasloniti na to drugo poluvrijeme i nastaviti dalje”, veli trener.

Hajduk ima imperativ pobjede u subotu protiv Istre, trener ih je kratko analizirao

“Istra mi se iskreno sviđala i ranije, vidio sam nekakav smisao i cilj kod bivšeg trenera, ali nisam stigao upoznati novoga. Oni će sigurno doći u defenzivnom bloku i pokušati nešto ušićariti iz kontri i polukontri. Nikada ne podcjenjujem protivnika, pogotovo ne Istru koja je na gostovanjima osvojila 10, a kući svega dva boda. Pokušavamo se pripremiti i odraditi dobru utakmicu jer nam je to treća utakmica u sedam dana. Osjetio sam pozitivu u svlačionici i želju igrača da što prije izađu na teren”, kazao je Oreščanin.