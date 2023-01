HAJDUK OPET GUBI NOVAC? Neugodna situacija u novom transferu, iznos se jako smanjio

Hajduk je na oproštaju od prošle godine napravio dva zvučna transfera, klub su napustili Stipe Biuk i otprije posuđeni Marin Ljubičić, a dok se u Biukovom odlasku u Los Angeles FC spominje dobar novac, s osam milijuna eura uz bonuse i 20 posto u budućem transferu, s Ljubičićem su stvari stajale drugačije. Na Poljudu su mogli zaraditi i više, a sada se jedan takav slučaj ponovno događa, po informacijama iz Njemačke.

Kako je na Twitteru otkrio Florian Plettenberg, novinar njemačkog Sky Sporta, blizu je potvrda odlaska Davida Čoline iz Hajduka u Augsburg, u poslu o kojem smo već pisali. Prvotno se spominjalo više novca, 750 tisuća eura uz potencijalne bonuse, a njemački novinar spomenuo je da se sve vrti u rasponu od 600 do 900 tisuća eura – no, naknadno je donio drugačije vijesti, bolje za njemački klub i lošije za splitske Bijele.

Plettenberg je objavio da je s približavanjem potvrde posla sada u igri odšteta od oko 300 tisuća eura za transfer 22-godišnjeg lijevog beka iz Hajduka u Augsburg. To bi za splitske Bijele bio gubitak ako se uzme u obzir da su za dovođenje Čoline iz mlade momčadi Monaca u ljeto 2019. platili 700 tisuća eura, po podatku Transfermarkta.

News #Colina: Deal is close to be done as reported and confirmed again – smart deal! Been told that Augsburg will get him now for around 300k transfer fee. @SkySportDE 🇭🇷 https://t.co/x6oYvIfikt

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 11, 2023