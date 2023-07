Hajduk odbio odgoditi Jadranski derbi: Rijeka tražila novi datum, Hajduk je rekao ne, evo i zašto

Autor: Ivan Lukač

Hrvatski klubovi saznali su mogućeg protivnika u Europi. Dinamo ako prođe Astanu čeka Domagoj Vida i grčki prvak AEK iz Atene. Put grčke trebao bi i Hajduk protiv PAOK-a osim ako se dogodi senzacija i Beitar iz Jeruzalema šokira Grke.

Najbolje je pak prošla Rijeka. Prođu li drugo pretkolo protiv kosovskog Dukagjinija, Riječani će ići na boljeg iz susreta Torshavn (Farski Otoci) – Haverfordwest County (Wales).

Rijeka s Europom starta u četvrtak na Kosovu, a za tjedan dana ih čeka uzvrat na Rujevici. Između ih čeka veliki jadranski derbi protiv Hajduka na Poljudu. Klub s Rujevice zatražio je odgodu susreta s Hajdukom u nedjelju.





Hajduk rekao ne

Prema HNS-ovom Pravilniku, Riječani su trebali zatražiti odgodu (na koju imaju pravo) do osam dana prije utakmice, odnosno do prošle subote. Oni to nisu učinili na vrijeme, iako su ih iz Hajduka još prošli tjedan pitali hoće li odgoditi utakmicu, s obzirom na to da ona Riječanima pada između dvije utakmice 2. pretkola Konferencijske lige. Iz Rijeke su odgovorili da neće.

Mišljenje su promijenili nakon što nisu uspjeli organizirati charter let za Kosovo, gdje u četvrtak igraju prvi susret protiv Dukagjinija, te je na adresu Hajduka u ponedjeljak ujutro stigla molba za odgodom utakmice u nedjelju. Splitski klub nije htio pristati na odgodu iz nekoliko razloga.

Prvo, to im remeti natjecateljski ritam, a teško bi u ovom periodu uspjeli dovesti neku ozbiljniju momčad da s njima odigra prijateljsku utakmicu na Poljudu. Druga stvar je to što su ulaznice za Jadranski derbi jutros puštene u prodaju, a interes je bio toliki da se očekuje kako će stadion biti rasprodan. Uz sve to, ovo je prva ovosezonska utakmica Bijelih na Poljudu, a ako bi se odgodila, to bi značilo da bi navijači čekali na nastup njihovih ljubimaca u Splitu sve do 10. kolovoza i susreta u Europi.

Na kraju krajeva Hajduk imao puno pravo odbiti jer je Rijeka zakasnila s molbom .