Hajduk nikako da krene: Dolazi nova prijetnja za hrvatski nogomet

Autor: Ivor Krapac

Hajduk je doživio neugodan udarac protiv PAOK-a u Ateni, s porazom s 3:0 koji je zbog odnosa snaga na terenu morao biti blaži, no ne mijenja se završna slika u kojoj splitski Bijeli u Europi i dalje previše lutaju.

Bilo je i nedavno teških europskih poraza, među kojima onaj od kluba iz Soluna nije bio najbolniji s obzirom na to da se unatrag pet godina pamte ispadanja od malteške Gzire United i kazahstanskog Tobola.

To je teško zaboraviti, no iz sadašnje perspektive, ispadanje protiv PAOK-a također itekako boli s obzirom na to da je Hajduk u završnom pretkolu mogao na škotski Hearts, s lijepom šansom za ulazak u jednu od skupina Konferencijske lige.





Dalje je prošao grčki klub, a momčad Ivana Leke će utjehu morati pronaći u domaćim natjecanjima, ponajprije u prvenstvu, u SuperSport HNL-u, u kojem se naslov čeka od 2005. godine. Snažan ligaški početak podignuo je euforiju, a sada će se Leko sa svojim igračima morati potruditi da ne dođe do pada poslije europskog udarca.

Muke protiv Grka

Ispadanjem od PAOK-a nastavljene su Hajdukove europske muke protiv grčkih klubova, bez ijedne pobjede u dugom razdoblju nakon hrvatskog osamostaljenja, od 1990. naovamo.

Splitski Bijeli imaju dva remija protiv Panathinaikosa, dva poraza od AEK-a, a sada su došli i remi te poraz od kluba iz Soluna, još uvijek bez željenog punog ‘plijena’.

S obzirom na odličan ligaški početak u kojem su bile pobjede nad Dinamom i Rijekom, očekivalo se više protiv PAOK-a, šansa za to je i postojala, no rezultat je ispao bolan.

Može li ovaj Hajduk više? Puno toga otkrit će ostatak sezone, a u sadašnjoj situaciji, pokazalo se da se protiv nekih udaraca nije moglo, poput izostanka Rokasa Pukštasa koji je svojim golovima bio igrač odluke protiv Dinama i Rijeke.

U porazu u Solunu, bio je sporan i dosuđeni penal u korist PAOK-a iz kojeg je za domaće njihov kapetan Stefan Schwab zabio za vodstvo od 1:0, nakon kontakta u kojem su bili Hajdukov Belgijac Vadis Odjidja-Ofoe i Grk Giannis Konstantelias.









Penal ‘presjekao’ Hajduk

Nakon obećavajućeg početka utakmice, ta situacija iz 11. minute ‘presjekla’ je splitske Bijele, a u drugom poluvremenu došli su novi udarci s dva gola srpskog reprezentativca Andrije Živkovića za veliko PAOK-ovo slavlje.

Nakon utakmice, Leko je izdvojio i jedan od Hajdukovih problema, a stvari se neće promijeniti s obzirom na to da se dogodilo novo europsko ispadanje.

“Imamo svoje mjesto, ali zato što nam je koeficijent takav, moraš imati dozu sreće”, rekao je trener splitskih Bijelih što iz sezone u sezonu već i previše dugo traje u Hajdukovim nastupima u Europi.









Nema nastupa u natjecanju pod skupinama bilo kojeg od europskih kupova još od sezone 2010./11., kada je Hajduk došao do grupe u Europskoj ligi.

PAOK je nanio Hajduku novu europsku bol, a nastavio je i svoj pozitivni trend protiv hrvatskih klubova, protiv kojih redovito dobiva ili barem remizira, osim jednog poraza od Lokomotive.

Problem je i širi

Novo ispadanje donijelo je problem za Hajduk zbog klupskog koeficijenta, ali sada se otvara problem i s hrvatskim nacionalnim koeficijentom u klupskim nastupima u Europi.

Kako je na svojem profilu na Twitteru, sada X-u, objavio Tomislav Globan, profesor Sportske ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te stručnjak za nogometnu statistiku i analitiku, traje borba u kojoj se Hrvatska nastoji zadržati u krugu prvih 22 po nacionalnim koeficijentima u Europi.

Ako bude ispadanja izvan tog kruga, dogodilo bi se da hrvatski prvak mora krenuti od prvog pretkola Lige prvaka, a ne od drugog, kao što je ove sezone bio slučaj s Dinamom.

U Europi su, podsjetimo, ostali još Dinamo i Rijeka. Zagrebački Plavi trebat će preokret u trećem pretkolu Lige prvaka protiv AEK-a, a ako ne uspiju, čekalo bi ih završno pretkolo Europske lige protiv praške Sparte. Ako tu prepreku prođu, Plavi bi bili u skupini vodećih nositelja na ždrijebu skupina.

Rijeka u završnom pretkolu Konferencijske lige ide na puno jačeg protivnika nego su bili kosovski Dukagjini i B36 s Farskih Otoka do sada u kvalifikacijama. Riječane u naredna dva tjedna čeka francuski Lille.

Koja bi bila najsigurnija varijanta za zadržavanje među prva 22 za Hrvatsku? Tomislav Globan istaknuo je kako je važan europski rezultat poljskih i ciparskih predstavnika, koji sada Hrvatskoj gledaju u leđa na ljestvici nacionalnih koeficijenata.

“Da sačuvamo Top 22 poziciju važno nam je da Legia ispadne od Midtjyllanda i APOEL od Genta. Tada Dinamo, ako ostane jedini naš klub u Europi najesen, ne bi trebao imati problema obraniti mjesto u Top 22″, napisao je Globan.

Važan je i rezultat Rumunja, koji bi mogli imati dva predstavnika u grupama europskih kupova, no za to bi se trebalo dogoditi iznenađenje rumunjskog Sepsija protiv norveškog Bodo/Glimta u završnom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Što se Poljaka i Ciprana tiče, Hrvatska će pratiti nastupe Legije i APOEL-a također u posljednjem pretkolu Konferencijske lige.

Borba se nastavlja, a tu se ipak najbolje osloniti na svoje snage, s nadom da će Dinamo i Rijeka imati što veći ulov za popravljanje nacionalnog koeficijenta Hrvatske.