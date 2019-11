HAJDUK NAKON BODA U MAKSIMIRU ŽELI SVA TRI PROTIV RIJEKE: Burić tvrdi da zna limite momčadi s Rujevice

Ovoga vikenda igra se 17. kolo Prve HNL. U nedjelju će se na Poljudu igrati Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke.

“Ovaj tjedan pokušali smo sve i još pokušavamo vratiti neke igrače, ali jako teško će biti da se Posavec i Bradarić vrate u konkurenciju za momčad. To su igrači koji sigurno neće biti u momčadi plus dva stopera koji su kartonirani. Što se tiče Juranovića do sada nije trenirao s nama, on ima želju, ali ne želimo ići u rizik jer naša liječnička služba nije dala zeleno svjetlo za maksimalni trening”, rekao je trener Hajduka Damir Burić najavljujući utakmicu protiv Rijeke.

Govoreći o Rijeci rekao je:

“Vidjeli smo utakmicu u Zaprešiću, bili su jako kvalitetni i dobri u realizaciji. Dobra i kvalitetna tranzicija. Rijeka ima dosta dobrih i kvalitetnih igrača. Na početku prvenstva svi su je vidjeli kao jednu od vodećih momčadi prvenstva. Mi smo sad ispred njih i želimo tu poziciju zadržati, dati sve od sebe da odstojanje bude veće, ali nikako manje”, rekao je Burić, te dodao da očekuje vrlo interesantnu utakmicu u nedjelju.

“Očekujem jednu jaku i koncentriranu Rijeku. S druge strane, mi znamo što oni mogu, a što ne. Najbitnije da se mi fokusiramo na sebe. Ima tu dosta stvari koje moramo odraditi kako bi bili kvalitetni kao što smo bili u defenzivi. Možemo očekivati utakmicu punu tempa, agresije sa puno tranzicija, kako s naše, tako i s njihove strane. Očekuje nas vrlo interesantna utakmica”, rekao je trener Bijelih.