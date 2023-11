Hajduk na tragu zvučnog povratnika: Prvi sastanak obavljen, evo što sad slijedi

Autor: Ivor Krapac

Hajduk je okrenut utakmici protiv Istre 1961 u Puli, a prije nego će s momčadi u utakmici 16. kola SuperSport HNL-a tražiti bodove protiv pulskog kluba koji ga je otpustio rano u sezoni, trener Mislav Karoglan obavio je posao mimo terena – u sastanku s Nikolom Kalinićem koji još nema novi klub.

Na Poljudu postoji interes da se 35-godišnji nekadašnji hrvatski reprezentativni napadač vrati u momčad, a nakon prvog sastanka s Kalinićem, još uvijek nema odgovora hoće li se to dogoditi.





Za novi korak, čeka se odgovor iskusnog napadača o potencijalnom povratku među splitske Bijele. To je prvi korak koji slijedi u ovoj priči, a o njemu piše Dalmatinski portal.

S Lekom nije išlo

U ovoj situaciji, Kalinić je vjerojatno oprezan dok razmatra opciju za povratak u Hajduk. Otišao je po završetku prošle sezone, u međuvremenu se nije vratio, a sve se dogodilo nakon što nije bio na istoj valnoj duljini s Ivanom Lekom, donedavnim trenerom splitskih Bijelih.

Leke u Hajduku više nema, a hoće li to dovesti do Kalinićevog povratka, odgovor na to pitanje još nije poznat.

Vrati li se među splitske Bijele, iskusni napadač nastavio bi svoj put u Hajduku u kojem je na početku godine ubilježio jubilarni 100. nastup.

[FOTO] Nikola Kalinić upisao jubilarni stoti nastup za Hajduk • https://t.co/tDi6GuU7Su #Hajduk pic.twitter.com/UToNAGDQEs — HNK Hajduk Split (@hajduk) January 22, 2023









Za sada, Hajduk je s Kalinićem u fazi čekanja. Neće se vratiti tako skoro, a Bijelima je prvo u fokusu gostovanje u Puli, s napadom na tri boda kojima bi uzvratili Istri za poraz na Poljudu u prvom dijelu prvenstva.

Podsjetimo, bila je to jedna od utakmica koje su uzdrmale Lekin status na klupi. Taj udarac je izdržao, ali nije onaj nedavni s porazom od Osijeka također na Poljudu, s 2:0 za Osječane u Splitu prije mjesec dana u 12. kolu.