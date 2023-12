Hajduk lovi mladog dragulja, ali moguća je i prodaja bitnog igrača

Zimski prijelazni rok nam je pred vratima, a jesenski prvak hrvatske Hajduk vrlo je aktivan u pokušaju dovođenja mladog kosovskog reprezentativca Elvira Gashijana, za kojeg su bijeli već poslali ponudu.

Trener Llapija potvrdio je da su Splićani poslali ponudu za 17-godišnjeg igrača, no ona nije zadovoljila apetite Kosovara, ali pregovori su započeli pa će biti zanimljivo vidjeti razvoj događaja, za igrača koji je u 13 utakmica, zabio dva gola i za jedan asistirao.

Stiglo je nekoliko ponuda. Možemo otkriti i službenu ponudu Hajduka. Razgovaramo s Hajdukom i potrudit ćemo se kako bi Elvir karijeru mogao nastaviti u Hrvatskoj. Ne dogodi li se to u siječnju, otvorena je mogućnost i za ljetni prijelazni rok. Prva ponuda je bila 200 tisuća eura, no odbili smo ju. Želimo veći iznos i postotak od budućeg transfera”, jasni su iz Llapija.

🇭🇷 Hajduk Split have offered €200k in order to sign Llapi’s wonderkid Elvir Gashijani, which Llapi have refused since they value him more than the official offer. #AlbiMallSuperLiga pic.twitter.com/9KlQA6Y9ok

