HAJDUK KROČIO KROZ ‘KLAONICU’, VITORIA JE SAMO TUKLA: Mlatili i za vrijeme i poslije utakmice, nisu uspjeli

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hajduk nije odigrao dobru uzvratnu utakmicu protiv portugal ske Vitorije Guimaraes, ali je dobro prošao. U naročito nervoznoj utakmici, prepunoj grubih startova i sudačkih previda, nažalost na štetu Hajduka, domaća momčad nadvisila je Hajduk s 1:0, pogotkom iz ranog razdoblja utakmice. Koji je unio strah u redove momčadi Valdasa Dambrauskasa, ali nije Vitoria neka naročita momčad koja bi dokosurila Hajduk, kolikogod naš klub imao nedostataka…

Pogodak koji je Hajduk primio već u petoj minuti ide na dušu stoperima koji su posve zanemarili Andersona na dvadesetak metara od gola. Ovaj je to iskoristio, mrtav-hladan primio loptu, imao vremena naciljati, gađao je točno, Kalinić onako dug i širok nije uspio zaustaviti putanju lopte u gol.

Praktički se nije ni počelo igrati a Hajduk je već bio u problemu. Jest, počeo je pogledavati prema naprijed i stvorio je neke situacije, a dramatična je bila ona s Čolinom koji se sam stvorio ispred portugalskog vratara, potkopao je loptu malo prejako i lopta je otišla iznad vratnice.





Domaća momčad igrala je nadasve grubo i nije prezala niti od najnižih trikova, pa je tako Silva svom snagom u jednoj gužvi, kada je sudac bio okružen igračima, udario Sahitija. Kako u ovoj fazi Konferencijske lige nema VAR-a tako je ovaj nasilnik ostao nekažnjen.

Hajduk se više u nastavku orijentirao na obranu, sijevnulo je nekoliko puta ispred vratara Kalinića, Hajdukova obrana nije ulijevala povjerenje, no isto tako smo spoznali da je i u redovima Vitorije masu ispodprosječnih igrača. Koji su prečesto griješili u napadu kada je Hajduk ostavljao prostrane rupe u napadu.

Ulaskom Biuka Hajduk je bio agresivniji u napadu i upravo je taj mladić pripravio meč loptu za Livaju, koji je na njegov sjajan ubačaj zakasnio desetinu sekunde. Vitoria je i dalje bjesomučno napadala, ali i tukla, pa je konačno onaj nasilnik s uvodnog dijela priče dobio crveni karton. Silva zvani mesar. I publika je postala nervozna i goropadna, pa su letjele i stolice i boce na suce i Hajdukove igrače. Što je vrijeme više odmicalo to su Portugalci bili luđi, ali ne i uspješniji.

Hajduk se, nakon svega, ipak zasluženo plasirao u sljedeću rundu, igrat će protiv moćnog španjolskog Villareala. No, o tome nakon utakmice nije stigao razmišljati, svi igrači portugalske momčadi kao na signal krenuli su u fizičko razračunavanje s igračima Hajduka. U toj nemilosrdnoj gužvi nije se niti znalo niti vidjelo tko koga udara.

Bile su to rijetko ružne scene s nogometnih borilišta. Koje zorno pokazuju koliko je Vitoria željela uspjeh. No, možda smo je previše glorificirali. Nije naš Hajduk u uzvratu ništa posebno odigrao, naprotiv. Ali, Vitoria nije imala sape nadvisiti i takav Hajduk, pa se se presudnim pokazali događaji iz prve, splitske utakmice, u kojoj je Hajduk ipak blistao. A Vitoria to na svom terenu nije.

Čestitke Hajduku, ipak pritom se ne smije zaboraviti da ovakav Hajduk može opasno stradati protiv Villarreala. Imaju li u Hajduku još kakvih opcija da ojačaju momčad?