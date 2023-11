Hajduk korak bliže Perišiću, engleski novinar ima obećavajuću vijest

Autor: Ivor Krapac

Oporavak Ivana Perišića od teške ozljede koljena važan je hrvatskoj reprezentaciji uoči Europskog prvenstva kojem je idućeg ljeta domaćin Njemačka, no stanje s iskusnim Vatrenim itekako prate i u Hajduku, u kojem se nadaju što brže vidjeti Perišića u dresu splitskih Bijelih i u akciji na Poljudu.

Poznato je zazivanje Hajdukovih navijača “vrime je”, upućeno Perišiću, s pozivom da se vrati u Hajduk u kojem je do sada bio u akciji u mlađim dobnim kategorijama. Iskusni Vatreni za sada je i dalje član Tottenhama, s kojim ima ugovor do idućeg ljeta, no po informaciji iz Engleske, stanje je sada takvo da više neće biti njegovih nastupa u dresu londonskog kluba.





O tome piše Nizaar Kinsella, novinar engleskog Evening Standarda. Kinsella ima informaciju kako se ne očekuje da će Perišić ponovno igrati za Tottenham, što je važan signal za Hajduk u misiji njegovog dovođenja na Poljud.

Borba za povratak

Novosti o Perišiću dolaze dok je u utrci s vremenom za povratak prije Europskog prvenstva koje je na rasporedu u dolazećoj godini od 14. lipnja do 14. srpnja. Ozljedu je pretrpio u rujnu na treningu Tottenhama. U situaciji bez kontakta, stradao je prednji križni ligament koljena, a nakon toga, nastala je neizvjesnost o statusu 34-godišnjeg jakog aduta Vatrenih za nastup na Euru.

Pozitivni signal došao je nedavno. Perišić je prikazao kako se već primio lopte, dakako, s poslom u smanjenom intenzitetu, a sada, dok se gleda prema povratku, treba vidjeti može li se to dogoditi u drugom dijelu sezone u dresu Hajduka.









Po informaciji koju je objavio novinar Evening Standarda, u dresu Tottenhama se više ne očekuje, što je za splitske Bijele obećavajuće u borbi za Perišićevo dovođenje na Poljud.

Ozljeda u ranoj fazi sezone

Perišićeva teška ozljeda dogodila se u ranoj fazi sezone koja traje. Prije nego je nastradalo koljeno, u Tottenhamu je bio u akciji u šest ovosezonskih utakmica u engleskim natjecanjima.

Iskusni Vatreni imao je pet nastupa u prvenstvu i jedan u engleskom Liga kupu, a u tih sveukupno šest službenih nastupa ubilježio je dvije asistencije.

Bilo je to u ranoj fazi suradnje s Angeom Postecoglouom, koji je prije sezone došao na klupu Tottenhama, a čini se da se suradnja s Postecoglouom neće nastaviti.

Daliću i Hrvatskoj iznimno važan

Perišićev oporavak i što brži povratak na teren priželjkuju u Hajduku, nadajući se da će 34-godišnjeg Vatrenog uskoro vidjeti u splitskom bijelom dresu, a povratku u puni pogon nada se i Zlatko Dalić s obzirom na važnost koju Perišić ima za igru reprezentacije.

Nakon Perišićeve teške ozljede koljena, Dalić je više puta rekao da bez njega ne može zamisliti hrvatsku reprezentaciju. Kako se Euro bliži, tu je nada da će pozitivni signali u Perišićevom oporavku zaista donijeti povratak na teren prije Eura, kako bi mogao biti u što boljem izdanju na novom velikom natjecanju Vatrenih.