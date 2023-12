Hajduk je u minusu, ali uprava poručuje: ‘Treba nam jedan uspjeh za stvaranje moćnog Hajduka’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

U službenim prostorijama Hajduka na Poljudu održala se skupština Hajduka na kojoj su sudjelovali čelni ljudi kluba i njegovi dioničari, od predstavnika Grada Splita do navijača i predstavnika udruge Naš Hajduk.

Komentirali su se klupske financije, rezultatski i projektni ciljevi za budućnost, uključujući plan o izgradnji novog stadiona itd. Čelnici su najavili velike ambicije.

“Imamo dva nova sponzora koji nisu nikad bili sponzori Hajduka. To je Lukoil, a tu je i Nexe. S njima će početkom iduće godine potpisati suradnju. Njihovo ime će biti na juniorskim prsima. Prihod je 6.223.309 eura, od čega je 28.400 prodanih dresova. Prihod je 40% veći nego prošle godine. Svaka kampanja je gradila priču koja je dovela do ovog rezultata” rekla je o marketingu članica Uprave Marinka Akrap.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli HNK Hajduk Split (@hnkhajduk)







Dvije titule

Jakobušić je rekao: “Ovoj Upravi fali još seniorska Europa, ali uspjeli smo to s juniorima prošle sezone. Cilj nam je osvojiti dvije titule do 2027. godine. Nadam se da ćemo i to ispuniti. Fali nam Europa da sve to bude kako treba za klub ove razine. Kad smo došli u studenome 2020., momčad je vrijedila oko 19 milijuna eura, sada vrijedi oko 51 milijun (po Transfermarktu, nap.a.).

Dva i pol puta smo povećali vrijednost momčadi, to je možda i najveća stvar koju smo napravili. Nedostaje nam Europa. Možete misliti kako bi bilo s ovakvom podrškom da Hajduk uđe u europsko finale. Za početak bi bilo dobro da uđemo u grupnu fazu. Na utakmici protiv Dinama u Zagrebu deset od 11 igrača je došlo bez odštete.”









Zatim je dodao: “Za navijače je najvažnije prvo mjesto, a za klub je ključna Europa. Zamislite što bi bilo da Hajduk uđe u finale nekog europskog natjecanja. Nama je mjesto u Europi. To je najveći zadatak svih nas u nadolazećim godinama. Marko Livaja je naš ključni igrač, simbol ovakvog Hajduka. Sretni smo da je s nama, znamo da je i on sretan što je tu. Skauting i sportska strana rade dobar posao. Može se vidjeti koliko je to dobro. Čestitam Niki na tome. On sam zna koji su nam ciljevi. Bit svih igrača je da sada žele doći u Hajduk. S obzirom na trenutnu situaciju trebalo bi biti još lakše privlačiti igrače.”

Komentirao je i transfere: “U 2023. smo prodali dvojicu igrača koje smo doveli, Jana Mlakara i Lukasa Grgića. Na njima je klub višestruko zaradio. Bilo nam je vrlo bitno kako ćemo odraditi transfer Luke Vuškovića. To je bilo bitno zbog reputacije kluba. Da bi dobili najveći transfer, to je Engleska. Problem je što Engleska nije EU, ima reperkusija o tome, ali bilo nam je vrlo važno da izaberemo dobar klub. Uspjeli smo napraviti taj transfer bez da je igrač igrao u reprezentaciji. Nije čak bio ni u U-21. Trenutno stanje, od 2004. smo prvi na zimskoj stanci.”

Vrlo žustar bio je po pitanju HNS-a: “HNS? Prije je bio prazan slajd, sada smo stavili 1%. Radi se o 1% naknade koju je izglasao HNS, bez obzira što klubovi nisu bili za to. Zašto? Zato što mogu. Mogli su i 10%. Valjda su mislili da je to bezobrazno. Mogli su dati i od svojih nagrada. Ok, nije nam nitko kriv. Klubovi su sami krivi. Da imamo udrugu drugačije bi razgovarali. Klubovi su rekli da će tužiti, ali…Očigledno im nismo potrebni. Mi smo u 2022. smo platili 244.000 eura kazni, a u 2023. je taj iznos narastao na 428.000. Nije da nismo nekad zaslužili, ali očigledno Hajduk nije potreban HNS-u. U bitci za prvo mjesto nećemo dozvoliti da nas itko opstruira. Mi se bavimo sami sa sobom.

Član uprave Ivan Matana je rekao: “Ovaj gubitak će biti računovodstveni, ‘cash flow’ je siguran. To je bolja opcija. Imamo prihode koji će se proknjižiti 2025. godine. Mi smo mirni, a prihodi će doći. U 2025. će netko imati 11 ili 15 milijuna dobiti, a hoće li imati keša, to ćemo vidjeti. Prihodi od ulaznica su veći za 10%. Prihod od TV prava su dvostruko veći u odnosu na 2022. Komercijalni prihodi su zabilježili najveći rast, a izostali su prihodi od Europe. Troškovi zaposlenika su rasli zbog troškova stručnog stožera prve momčadi i jačanje rostera. Prije smo imali jednog skladištara, sad imamo 3 plus student servis.”