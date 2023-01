HAJDUK IZGUBIO BORBU ZA MLADOG DRAGULJA! Pričalo se o ‘krađi’, a onda novi promašaj na Poljudu

Hajduk je pri kraju 2022. imao dva zvučna izlazna transfera, s odlaskom Marina Ljubičića u austrijski LASK u kojem je bio na posudbi i prijelazom Stipe Biuka u redove Los Angeles FC-ja, a među ulaznim poslovima, jedan o kojem se pričalo se neće ostvariti na Poljudu.

Spominjalo se da bi splitski Bijeli mogli ‘ukrasti’ Dominika Babića, 16-godišnjeg hrvatskog reprezentativca u mlađim dobnim kategorijama, ali umjesto toga, nadareni član nacionalne momčadi u uzrastu ‘do 17’ ostat će u svojem klubu, u dresu Osijeka.

Osječani su objavili da mladić ide dalje u njihovim redovima. Nastavak suradnje stavljen je na papir i pao je Babićev potpis na profesionalni ugovor koji traje dvije i pol godine.

Mladi igrač se, tako, vezao uz Osijek u kojem je do sada gradio svoj put u mladim momčadima kluba. Ubuduće mu se otvaraju vrata i među prvotimcima, a ranije, o njegovom talentu pisalo se zbog interesa Hajduka, ali i Dinama te dva kluba iz inozemstva, velikog Bayerna i RB Salzburga.

Bayern has set their eyes on Osijek’s greatest talent 🇭🇷 Dominik Babić (15) according to SN.

Hajduk, Dinamo Zagreb & RB Salzburg are also eyeing him.

Hasn’t played much this season, assume because of injuries but he still has 4 goals in just 4 starts this season in 1.HNL U17. pic.twitter.com/nFhLGiBt9k

— Karlo (@CroatianScout2) April 16, 2022