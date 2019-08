HAJDUK IPAK PRODAJE LOPEZA: Dali Gijonu dozvolu za liječnički pregled

Španjolski 25-godišnji branič Borja Lopez dobio je dopuštenje Hajduka za odlazak na liječnički pregled u Gijon, što će prethoditi njegovom prijelazu iz redova splitske momčadi u klub u kojem je Španjolac ponikao, potvrdili su iz Hajduka na konferenciji za medije u petak.

U petak su lokalne novine La Voz de Asturias izvijestile kako je španjolski drugoligaš Sporting Gijon dogovorio s Hajdukom transfer Borje Lopeza.

“Ispunjen je cilj. Sporting je pronašao formulu za priključenje odabranog čovjeka koji bi tebao zatvoriti obrambenu liniju. Asturijska momčad i hrvatski klub postigli su financijski sporazum koji ispunjava zahtjeve svih strana”, navele su te novine iz sjeverne pokrajine Asturije u kojoj se nalazi grad Gijon.

Lopez za Hajduk igra od 2017. godine, kad je stigao do Splita preko Monaca i B momčadi Barcelone, a prema podacima s Transfermarkta, internetske stranice specijalizirane za transfere nogometaša, njegova vrijednost je procijenjena na 800.000 eura.

“Sporazum nije zaključen. Barem zasad”, rekao je Sportingov glasnogovornik Leli Rubiera u telefonskom razgovoru za Hinu.

Borja Lopez je ponikao u Sportingu te je 2013. godine proveo sedam mjeseci u prvoj momčadi. Za Hajduk je nastupio u 65 službenih utakmica, a u ovoj sezoni je odigrao svih 90 minuta u uzvratnom dvoboju Hajduka i malteške Gzire na Poljudu. No, otkad je na klupi Splićana Sinišu Oreščanina zamijenio Damir Burić, španjolski branič nije bio u momčadi u početna dva kola hrvatskog prvenstva, u kojima je Hajduk pred svojim navijačima pobijedio Istru 2-0 te slavio sa 3-0 u gostima kod Varaždina.

Lopezov ugovor s Hajdukom istječe za godinu dana, u ljeto 2020. godine.

Novine La Voz de Asturias i El Comercio izvijestile su prošli tjedan da bi on htio prijeći u Sporting, no da španjolski klub ne raspolaže značajnim financijskim sredstvima. Lopez i Hajduk su tada odbili to komentirati.