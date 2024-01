Hajduk ima pravo pojačanje, a bio je prekrižen: ‘U boljem je stanju nego što sam očekivao’

Autor: Ivor Krapac

Hajduk je pri kraju priprema za nastavak sezone odigrao utakmicu bez pobjednika protiv slovenskog Kopra, a prije novih izazova u SuperSport HNL-u, u borbi za naslov prvaka, ima obećavajućih stvari za navijače splitskih Bijelih, mimo tog rezultata protiv slovenskog kluba jer za vrijeme priprema rezultati ionako nisu najvažniji.

Momčad Mislava Karoglana se i dalje oslanja na Marka Livaju, ali Livaja nije jedini jaki adut za prijetnju za gol protivnika. Svoju ulogu mogao bi odigrati i Nikola Kalinić, povratnik u Hajduk nakon propuštenog prvog dijela sezone s obzirom na to da nije bio u planovima tadašnjeg trenera Ivana Leke, no to se promijenilo poslije Karoglanovog povratka na klupu.

O tome što iskusni nekadašnji napadač Vatrenih može dati, trener Hajduka govorio je opisujući obavljeni posao u pripremama koje su pri završetku. Uskoro slijedi povratak u Split prije nego Karoglanova momčad nastavi prvenstvo za 10 dana protiv Rijeke na Poljudu.

Igrao zajedno s Livajom

U utakmici protiv Kopra, Kalinić je odradio dio susreta surađujući s Markom Livajom 30-ak minuta na terenu. “Stavio sam ih pola sata i moram priznati da je Nikola u boljem stanju nego što sam očekivao. Obrambeni dio mora biti bolji, ali zadovoljan sam Kalinićem i Livajom”, rekao je Karoglan, a objavila su 24sata.

Dio posla je obavljen u pripremama, a kako će to izgledati u službenim utakmicama, odgovor dolazi već u derbiju protiv Rijeke uskoro u Splitu. Bit će to novi test za Hajdukove glavne snage u napadu, ali i za druge promjene u momčadi u odnosu na prvi dio sezone, pri čemu je važno i uklapanje Mađara Laszla Kleinheislera, nekadašnjeg igrača Osijeka.

Hajduk će odmah na povratku u akciju u službenim utakmicama imati pred sobom veliki posao. Prvo je na redu Rijeka u 20, kolu prvenstva, a nakon toga, u 21. kolu, splitskim Bijelima slijedi gostovanje protiv Osijeka u nastavku borbe u kojoj je Karoglanova momčad završila prvi dio sezone na vrhu ljestvice.

Napeto na vrhu

Podsjetimo, Hajduk uoči nastavka prvenstva ima šest bodova više od drugoplasirane Rijeke i sedam bodova prednosti pred Dinamom koji je na trećem mjestu. No, tu je i veći broj odigranih utakmica od glavnih rivala. Hajduk ima jednu utakmicu više od Rijeke, a dva odigrana ligaška susreta više od Dinama.