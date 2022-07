HAJDUK IMA LIVAJU, A SADA IMA JOŠ NEKOGA: Jedan mladi igrač dokazao je gdje mu je mjesto!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nije to bila naročito zanimljiva utakmica, nije ni bila naročita partija Hajduka. Koji je bio apsolutni favorit u gostima protiv Istre. I ruku na srce, potvrdio je to rezultatom, 2-0 pobjedom nakon golova Melnjaka i Livaje. S druge strane Istra je zaista pružila, u najmanju ruku, skromnu partiju…

Hajduk nije stvarao nizove prigoda, no one poluprilike koje je stvorio organizacijom igre je iskoristio. I tu leži i početak i kraj priče. Istra je jednom preko Barišića zaprijetila kod o-0 rezultata, a tu je fantastično reagirao vratar Kalinić. I to je od domaćina bilo sve.

Hajduk se možda dugo mučio, ali je blizu kraja prvog dijela uspio okruniti svoju nadmoć, nakon finog ubačaja Grgića, Melnjak je poput centarfora glavom samo loptu skrenuo u mrežu.





Ako Hajduk zbog ičega treba biti sretan onda je to partija mladog Stipe Biuka. Koji je odlično prodirao, trudio se, a i asistirao je iz kornera za gol Livaje koji je i odlučio utakmicu. To će mu sigurni dobro doći za samopouzdanje. Biuk, taj veliki talent, u prošloj sezoni zbog jurnjave za rezultatom kao da je bio zanemaren. Pa nam se čini da je jedva dočekao priliku. I to je za Hajduk najveći dobitak s ove utakmice.

Ne posebno zanimljive i kvalitetne, ali Hajduk je odradio posao kako je trener zapovjedao…

Od Istre se ipak očekivalo možda malo više.