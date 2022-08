HAJDUK IDE PO ČUDO NA POLJUDU: Evo gdje gledati utakmicu protiv Villarreala

Drugi Hrvatski predstavnik u Europskim natjecanjima je Hajduk, koji će večeras od 21 sat na Poljudu pokušati nadoknaditi dva gola manjka protiv Villarreala u uzvratnom susretu Konferencijske lige.

Hajduk je u prvoj utakmici odlično otvorio susret, poveli su Bili s 0:1, ali ih je onda klub iz Baskije potopio do kraja prvog poluvremena zabivši im tri gola, uz auto gol Livaje, a Fossati je pred kraj utakmice iz penala postavio konačnih 4:2.

Momčad trenera Valdasa Dambrauskasa pokazala je kako ima karakter, ali Villarreal se u prvoj utakmici pokazao kao izuzetno težak protivnik, ali i momčad protiv koje se može i igrati.

“Moramo biti mirni i vjerovati da možemo igrati protiv Villarreala. Ako damo sve od sebe, tu su i navijači… Čuda se uvijek mogu dogoditi”, izjavio je jučer Dambrauskas.

Puni Poljud

“Možda nismo igrali dobro u prvoj utakmici, ali kad pogledate gdje smo bili lani, vidi se napredak. Sanjali smo o velikim utakmicama, a sad je takva u našem domu. Samo će igrači znati jesu li dali 100 posto. Ako se to dogodi sa svih 11 igrača, pa i zamjena, nadigrat ćemo ih. Neke utakmice dobiješ samo vjerom i srcem”, nada se trener Hajduka.

Hajduk će sigurno nositi pune tribine Poljuda, a za pretpostaviti je kako će Dambrauska izvesti sljedeći sastav:

Na golu će biti Lovre Kalinić dok će četvoricu u obrani činiti Mikanović, Borevković, Awaziem i Melnjak, Grgić i Fossati su zadnja dva vezna, a ispred njih će biti tercet Sahiti, Krovinović i Biuk, a u vrhu napada bit će Marko Livaja.

The Yellows will try to reach the @europacnfleague group stage today.









🆚 @hajduk 🇭🇷

⌚ 9pm CEST

🏟️ Stadion Poljud

📱 #UECL pic.twitter.com/NfiTtLu1DA

— Villarreal CF English (@VillarrealCFen) August 25, 2022