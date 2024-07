Hajduk i Rakitić su zajedno ušli u veliki rizik: Sve se može i ružno okrenuti

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dolazak proslavljenog hrvatskog nogometaša Ivana Rakitića u Hajduk pokazuje da u splitskom klubu još nisu izgubili ambicije u želji da još ozbiljnije konkuriraju Dinamu i Rijeci u borbi za vrh ljestvice. Unatoč prošlosezonskom krahu u nastavku prvenstva kada se Hajdukova forma raspala poput nespretno izgrađene skele – optimizma i nade s novom upravom i stručnom vodstvom nije nestalo.

Nikola Kalinić kao sportski direktor, Ivan Bilić predsjednik i svježe dovedeni trener Gennaro Gattuso kombiniraju kako bi osnažili momčad za predstojeću sezonu. Naravno, tek ćemo vidjeti kakvo je pojačanje trener Gattuso, o njemu će sve govoriti rezultati. Optimizam navijača dosad se pumpao možebitnim transferima Džeke iz Fenerbahčea i Rakitića iz Saudijske arabije. Često su sve te vijesti izgledale kao “novinarske patke”.

Pa se već ozbiljno počelo sumnjati u njih. Ipak, Ivan Rakitić nastavlja karijeru u Hajduku. Što će oduševiti golemu vojsku Hajdukovih navijača. No, uz dovođenje Rakitića tako je jasno da se Hajduk mora ojačati i na ostalim igračkim pozicijama. Prijelazni rok još dugo traje i biti će to veliki ispit za Nikolu Kalinića.

Puno važnih stvari za klub

Ipak, dolazak Ivana Rakitića u Hajduk štošta mijenja u percepciji kluba, razmišljanju navijača i doživljaju Hajdukovih konkurenata. Ima tu i dobrih i loših zaključaka…

Naime, hipoteku će si nabiti i Hajduk i sam Rakitić. Dovesti igrača takve klase u klub znači samo jedno. On je doveden da bi se konačno ostvario cilj koji nije dosegnut 20 godina, a to je osvajanje hrvatskog prvenstva. Ivan Rakitić bi trebao biti onaj jezičac na vagi koji bi prvenstvenu utrku prevagnuo prema Hajdukovoj strani.

Velika je to i silna odgovornost. Sve osim osvajanje naslova za Hajduk će biti neuspjeh, a jedan od krivaca, posredno ili neposredno bit će i sam Rakitić. Pritom, on je u zrelim igračkim godinama, a s 35 ljeta na leđima mnogi ga već doživljavaju čak i ocvalim veteranom. U zadnje vrijeme se baš nije naigrao, ali priča se da je u punom treningu. Kada imate Rakitića u momčadi u hrvatskom prvenstvu onda znate da se ni sami, kao ni on, nećete zadovoljiti drugim ili trećim mjestom.

“Ten, nine, ignition sequence start, six, five, four…” pic.twitter.com/s87bcorRix





— HNK Hajduk Split (@hajduk) July 20, 2024

Važna je i Perišićeva uloga

Dotaknuli smo se i priče u kakvom je Rakitić stanju. Navijači će od njega očekivati da bude kotač zamašnjak novog Hajduka. I sve osim toga izazvati će nezadovoljstvo navijača. I neće biti krivac isključivo Ivan Rakitić, nego i oni koji su ga doveli, predsjednik Bilić i sportski direktor Nikola Kalinić. I oni su preuzeli nemali rizik.









Ima to još jedna zanimljivost. Znamo da je Ivan Perišić s Hajdukom potpisao novi ugovor s klauzulom da može otići do kraja kolovoza ako netko za njega plati dvije stotine tisuće eura. Pretpostavljamo da se Ivan Rakitić ozbiljno raspitao hoće li ostati njegov nekadašnji suigrač iz reprezentacije.

Rakitić sigurno ima želju kao nekada igrati s Perišićem. Pa, sukladno tome navijači mogu očekivati i ostanak Perišića. Sumnjamo da bi Rakitić došao ako bi Perišić ostao.

Pitanje svih pitanja

Sada ostaje pitanje svih pitanja. I Rakitić i Perišić imaju 35 godina. Može li se u hrvatskom prvenstvu s tako iskusnim, da ne velimo starim igračima izazvati pometnja i lansirati Hajduk u orbitu. Njihova svjetska kvaliteta je neupitna. No, i oni su bili jedni igrači s 25 godina, kao što su danas posve drugi s desetak godina više.

Rizika je, eto, ovdje na sve strane.