Hajduk i Dinamo se bore za istog igrača, a on ‘na ledu’: ‘Ja samo provodim odluku kluba’

Uoči posljednjeg kola SuperSport HNL-a u ovoj godini, klubovi su već u planovima kako bi njihove momčadi trebale izgledati u drugom dijelu sezone, a u toj priči, ovih je dana napeto u Rijeci zbog situacije u kojoj se nalazi 24-godišnji veznjak Lindon Selahi.

Mladi Albanac je u dosadašnjem tijeku sezone bio važna karika momčadi koju vodi Željko Sopić, no uoči proteklog kola u kojem je Rijeka na Rujevici izgubila od Slaven Belupa ispao je iz trenerovih planova. Sve se događa dok se oko njega vrti priča o zanimanju Hajduka i Dinama za njegovo dovođenje, a Selahi u međuvremenu nije stavio potpis na novi ugovor s Rijekom.

Situaciju je komentirao trener Sopić tijekom gostovanja u emisiji Pod stijenama Kantride na Radiju Rijeka.

SELAHI HAS BEEN DROPPED BY SOPIĆ!

Lindon Selahi is not keen on renewing his contract with Rijeka and has consequently been dropped.

The club and the Albanian have been trying to find common ground for the last 3 months, but nothing has come out of it.#HNL #Rijeka #Selahi pic.twitter.com/3EF5o5heNi

— Croatian Football (@CroatiaFooty) December 8, 2023