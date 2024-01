Hajduk i dalje traži pojačanje, a povratnik je baš oduševio na Poljudu

Autor: Ivor Krapac

Momčad Hajduka okupila se na početku priprema za nastavak sezone u SuperSport HNL-u, a prije prvog treninga na travnjaku Poljuda, pažnju je privuklo nekoliko novih igrača u odnosu na prvi dio prvenstva.

Doveden je Laszlo Kleinheisler, bivši igrač Osijeka i mađarski reprezentativac koji je predstavljen jučer, tu je povratnik Nikola Kalinić koji je danas stavio potpis na ugovor do kraja sezone, a još jedan igrač se vratio u Hajduk uoči drugog dijela sezone. Riječ je o Dominiku Prpiću, 19-godišnjem stoperu koji je bio na posudbi u slovenskom Radomlju.

Od njih trojice, Hajdukovim navijačima je najpoznatiji povratnik Kalinić, a na povratku, 35-godišnji napadač pokazao je koliko mu je njegov matični klub u srcu.

Dobiva skoro pa ništa

Kako je kazao Mindaugas Nikoličius, Hajdukov sportski direktor, Kalinić se na Poljud vratio s dogovorenom plaćom od samo jednog eura. Ima samo jedan cilj, proslavu naslova prvaka sa splitskim Bijelima.

Za dolazak do tog cilja, Hajduk će se probati još malo pojačati. Cilj je naći novog jakog aduta na mjestu lijevog beka, na kojem trener Mislav Karoglan i dalje ne može računati na teško ozlijeđenog Darija Melnjaka, kojem je pri kraju listopada nastradalo koljeno i neće ga biti do završetka sezone.

“Češljamo tržište. Svjestan sam da je to svugdje deficitarna pozicija, to svi traže. Vidjet ćemo hoće li se nešto ukazati da nas može pojačati. Ne bih htio da to bude nekakva popuna”, rekao je Karoglan o mogućem novom lijevom beku, a objavila je Slobodna Dalmacija.









Pričao i o Kaliniću

Trener Hajduka je na početku priprema pričao i kakve planove ima s povratnikom Nikolom Kalinićem, kandidatom za minute u napadu. Za početak, iskusni bivši hrvatski reprezentativac bit će Hajdukov adut iz drugog plana, s ulascima s klupe.

“U početku će to sigurno biti, dok se posve ne spremi. Za neke druge opcije, startove, poslije će to ovisiti o njemu i meni”, rekao je Karoglan.

Do sada, Kalinić je radio prije okupljanja na početku priprema. “Četiri tjedna je radio s kondicijskim trenerom Veršićem. Sada će raditi s loptom, malo ćemo ga adaptirati da ne krenemo prežestoko, ali vjerujem da će već u drugom ili trećem tjednu ići u punom ritmu”, kazao je trener Hajduka o tjelesnom stanju 35-godišnjeg napadača.