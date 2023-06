Hajduk ga je izabrao ispred Modrića i onda je propao: Mamić ga je doveo kao osvetu, ali onda se ugasio

Autor: Ivan Lukač

Kroz nogometnu povijest puno je primjera krivih procjena koje su poslije ušle u povijest. Arsen Wenger nije htio dovesti mladog Cristiana Ronalda u Arsenal, Lewandowski i Zidane su trebali put Blackburna, a veliki Maradona je bio na korak do Sheffield Uniteda. U povijesti Hrvatske najpoznatiji je primjer Hajduka koji je odbio Luku Modrića.

Iako je Modrić godinama kasnije priznao da mu je san bio zaigrati za Dinamo te da on sam nije htio put Poljuda tadašnji Hajdukovi skauti ispričali su drugačiju priču. Na probi u Hajduku su tada bili Luka Modrić i junak naše priče Mario Grgurović. On je Modrićevo godište te su obojica iz Zadra, a njihova zajednička proba u Hajduku završila je tako da su skauti Hajduka zaključili da je Grgurović veći talent.

“Modrić je bio prepoznat i doveden, ali nije se moglo pružiti više od 20 stipendija. Šef škole bio je Marin Kovačić i na toj selekciji je bio i Mario Grgurović, veznjak iz Crnog pokraj Zadra. Ja bih prepoznao i doveo igrača, a šef škole je davao stipendije. Modriću je rečeno da dođe za šest mjeseci, a u međuvremenu je uletio profesor Bašić i odveo ga u Dinamo“ rekao je Dražen Mužinić tadašnji šef omladinskog pogona za Slobodnu Dalmaciju.





Osveta za Kranjčara

Ne treba previše za zlo uzimati struci splitskog kluba što su izabrali Grgurovića. Bio je uistinu veliki talent. Imao je odličnu lijevu nogu, sjajan pregled igre, a iako pomalo mršav odličan je bio u duelu. Imao je veliki potencijal te je s 18 godina ostao dio prve ekipe “bilih”. Koliko su vjerovali u njega najbolje govori izjava tadašnjeg kapetana Hajduka Vejića koji za njega rekao da je već tada fantazija od igrača.

Polako se razvijao kod trenerskih velikana. Prvo Vulić, a zatim Baka Slišković da bi potpunu afirmaciju dobio kod Ćire Blaževića. Međutim, kada je Ćiro otišao nakon debakla protiv Debrecena “Grgi” je forma pala, a sve mu se više spočitavala duel igra koja mu je u juniorima bila dobra strana pa su mu navijači zamjerili manjak borbenosti.

U ljeto 2006. napušta Hajduk i u Dinamu se ponovno pridružuje Luki Modriću. Bila je to Mamićeva osveta za Niku Kranjčara koji je godinu ranije napustio zagrebački klub kao znak bunta protiv Mamića. U svom stilu Zdravko Mamić predstavio ga je pompozno kao najveće pojačanje kluba u ovom stoljeću iako ni u Hajduku nije bio redovit, Mamić je rekao:

“Smanjili smo pompu oko ovog transfera, ali vas uvjeravam da je riječ o vrhunskom nogometašu od kojeg je u zadnjih 15 godina u Hajduku bolji bio jedino Aljoša Asanović” uz dodatak da ga je htio i Bayern tri godine ranije.

Od svega je ispalo jedno veliko ništa. Isto ljeto kada je doveden završio je na posudbi u čakovečkom prvoligašu Međimurju. Tamo je proveo sezonu i pol, ali nije se uspio nametnuti. Talent je sve više blijedio. Vratio se u Dinamo, ali bilo je jasno da struka ne računa na njega. Njega je to očito dotuklo jer nakon toga njegove igre postale su sve više neprepoznatljive.









Posuđen je zatim Istri gdje je vrlo vjerojatno igrao i najgori nogomet u karijeri. Bljeske svoga talenta ponovno je pokazivao u zaprešićkom Interu s kojim je nakon posudbe i isteka ugovora s Dinamom potpisao. U divu iz predgrađa proveo je sveukupno tri sezone te bio redovit. Pružao je dobre utakmice, ali naravno daleko od onih kakve su priličile njegovom potencijalu. Donijelo mu je to i prvi inozemni transfer pa je nakon Intera postao član Žalgirisa. Jedna sezona tamo vratio se u Hrvatsku, prvo u Goricu pa u svoj Zadar, a karijeru je zaključio u niželigašima Biogradu i Posedarju s 31. godinom.

Sam Grgurović osvrnuo se na razne priče kako je Modrić uspio i tko je glavni krivac za njegov uspjeh: “Bilo je puno trenera koji su dali svoj veliki obol u njegovom razvoju, po meni su to možda najviše treneri iz Zrinjskog (Stjepan Deverić) , Intera (Srećko Bogdan) i pokojni Josip Kuže . On mu je u Dinamu dao slobodu, Luka je to sjajno iskoristio. A razni funkcioneri? Ma to su samo priče, oni su najmanje zaslužni za Lukin uspjeh” izjavio je za Goal.com.

Na kraju Grgurović nije napravio karijeru kakvu su svi mislili da će napraviti. O njegovom potencijalu dovoljno govori veliki broj nastupa za mlade selekcije od čega čak 17 za U21 ekipu dok je Bilić bio izbornik. Ostat će upamćen kao čovjek koji je izabran ispred velikog Luke Modrića, a nije ni to loše kada se pogleda kakvu je karijeru Luka napravio.

Nogomet je i na ovom primjeru dokazao da zaista piše filmske priče.