HAJDUK DOVEO ‘KAPITALCA’, IGRAO I S MBAPPEOM! Skupi igrač došao na Poljud, zna se i ključna stvar za posao

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Hajduk je do sada bio tih s ulaznim transferima u zimskom prijelaznom roku, ali to se promijenilo objavom da je na Poljud došao Yassine Benrahou, 24-godišnji Marokanac rođen u Francuskoj, vezni igrač napadačkog usmjerenja, koji je do sada bio član francuskog drugoligaša Nimesa.

Riječ je o igraču koji nije jeftin. Tržišna vrijednost mu je 2,2 milijuna eura, po procjeni Transfermarkta, no kako mu ugovor s Nimesom istječe dolazećeg ljeta, Francuzi su bili u utrci s vremenom jer produženja suradnje nije bilo.

O igračkom potencijalu 24-godišnjeg Marokanca smo pisali, približavajući i jedan video kojim je postao popularan.





Kako to izgleda u Benrahouovoj izvedbi, pogledajte – ovdje.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli @ybenrahou10

Kako pišu Sportske novosti, Marokanac dolazi besplatno, bez potrebe da Hajduk uplati odštetu francuskom klubu. Razlog za to je ugovor koji je Benrahou imao s Nimesom samo do ljeta.









Francuzi će se za puštanje svojeg dosadašnjeg igrača nadati novcu od Hajduka dok stigne budući Benrahouov transfer, dok bude odlazio s Poljuda.

Po dolasku, novi Hajdukov igrač ukratko se sam predstavio navijačima splitskih Bijelih.

“Igram na poziciji desetke, osmice, a ponekad i na krilu. Nosit ću broj 11. Igrao sam u Bordeauxu i Nimesu, a sada za Hajduk. Jača mi je lijeva noga. Prošle sam sezone zabio 11 golova i upisao devet asistencija”, rekao je Benrahou o samom sebi.









Imao je i odgovor na jedno pitanje, brzo je naučio tko ima glavnu riječ u Hajduku, koga obožavaju u Splitu…

“Livaja ili Messi? Livaja naravno”, rekao je Marokanac rođen u Francuskoj po dolasku u momčad koju odnedavno vodi Ivan Leko.

Po tržišnoj vrijednosti, Benrahou nije jeftin igrač, a iz njegova dosadašnjeg nogometnog puta zanimljiva je stvar što je u mlađim dobnim kategorijama svojedobno bio u istoj momčadi s francuskom zvijezdom Kylianom Mbappeom, u dresu Bondyja, u predgrađu Pariza.

Bilo je to još na počecima njih dvojice, a sada, nakon Francuske, 24-godišnji Benrahou skrasio se u Hrvatskoj i spreman je za izazove u novom dresu.