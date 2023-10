Hajduk dobiva veliko pojačanje, nakon njegovih problema slijedio pad

Hajduk u nedjelju igra derbi 12. kola SuperSport HNL-a, na Poljudu će gostovati Osijek, a kako se utakmica bliži, za splitske Bijele dolazi važna vijest o pojačanju u njihovim redovima.

Oporavak Rokasa Pukštasa od ozljede stražnjih ligamenata koljena bliži se kraju pa bi 19-godišnji Amerikanac litavskih korijena mogao biti u konkurenciji za nastup već protiv Osječana.

S Pukštasovim oporavkom, bliži se kraju stanka koja traje već gotovo tri mjeseca. Prije nego je morao pauzirati, mladi igrač je u novu sezonu krenuo punom snagom.

Pukštas je na početku sezone u SuperSport HNL-u bio Hajdukov igrač odluke u dva derbija, prvo golom za 2:1 protiv Dinama na travnjaku Maksimira, a potom zabivši jedini gol u pobjedi nad Rijekom s 1:0 na Poljudu.

Nakon toga, s prisilnim izostankom mladog Amerikanca s terena, Hajduk je upao u probleme.

Prvo su stigli u Europi, s ispadanjem od PAOK-a u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu nedugo nakon što se Pukštas ozlijedio, a potom su Hajduk u rujnu uzdrmala i dva uzastopna poraza u prvenstvu, protiv Istre 1961 na Poljudu i Gorice u Velikoj Gorici.

Potentially coming back for Hajduk Split this weekend…

Rokas Pukstas

Age: 19

Position: CM

Club: Hajduk Split 🇭🇷

Eligible: 🇺🇸🇱🇹

Sporting KC academy and Barca Residency player

Played in U20 World Cup for 🇺🇸

2023 Golden Boy award 100-player shortlist

First team player at just 19 pic.twitter.com/k3DMSpLiHe

— Americans Abroad Podcast (@USMNTAbroadPod) October 18, 2023