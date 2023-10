Hajduk dobio žestok udarac nakon derbija protiv Dinama, a prijeti mu i još gore

Autor: Ivor Krapac

Razdoblje između dva kola SuperSport HNL-a uvijek sa sobom donosi objavu kakvim se poslom bavio disciplinski sudac Alan Klakočer, a ovog puta je tog posla bilo dosta zbog događaja na tribinama za vrijeme nedjeljnog derbija Hajduka i Dinama na Poljudu.

Nešto je od Klakočera dobio Dinamo, sa 4500 eura kazne ponajprije zbog skandiranja “Ubij, ubij tovara”, kako piše u odluci disciplinskog suca.

Za Hajduk je zbog baklji, topovskih udara i druge pirotehnike kažnjen s 20 tisuća eura, ali tu su i drugi prijestupi koji su kaznu zaokružili na 40 tisuća eura. Disciplinski sudac je u priopćenju za javnost iznio detalje što je sve bilo zabilježeno.





Sve je ostalo zapisano

Hajduk je zbog toga dobio novi udar na klupsku blagajnu.

“Kažnjen je i zato što su domaći navijači (Torcida) tijekom cijele utakmice do njenog završetka na ogradi sjeverne tribine istaknuli veliki transparent (dužine oko 20 metara) s natpisom WHITE BOYS i zastavom Konfederacije (tzv. južnjačka zastava), u 18. minuti te do kraja prvog poluvremena koristili zastavu Konfederacije (tzv. južnjačka zastava) i zastavu s natpisom “W B” (skraćenica od White Boys) na kojoj se između slova W i B nalazi keltski križ, od 19. do 22. minute pjevali “Ubij, ubij Purgera”, objavio je Klakočer.

“U 23. minuti navijači (Torcida na sjevernoj tribini i publika na istočnoj tribini) sinkronizirano pjevali “Visoke peći potpaljujem ja, dva reda koksa četiri purgera, purger se dere a-a-a-a bit će pečenja radujem se ja-a-a-a“, u 31. minuti domaći navijači na istočnoj tribini nakon odluke suca skandirali “Cigane, Cigane“, u 43. minuti domaći navijači na istočnoj tribini i navijači Torcida na sjevernoj tribini nakon odluke suca skandirali “Cigane, Cigane”, nastavlja se u priopćenju.

Od 49. minute do kraja drugog poluvremena domaći navijači Torcida na sjevernoj tribini koristili zastavu Konfederacije (tzv. južnjačka zastava) i zastavu s natpisom „W B“ (skraćenica od White Boys) na kojoj se između slova W i B nalazi keltski križ te u 74. minuti navijači na istočnoj i zapadnoj tribini i Torcida na sjevernoj tribini nakon odluke suca skandirali “Cigane, Cigane“, čime je počinjen prekršaj iz članka 87. Disciplinskog pravilnika HNS-a, zbog čega se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 22.000,00 era pa se na temelju odredbe članka 38. st. 1. DP HNS-a izriče ukupna novčana kazna u visini od 40.000,00 eura.









Tu je i dodatna prijetnja za Hajduk.

Disciplinski sudac imao je upozorenje da zbog osobito teških prekršaja može doći do zatvaranja tribina Poljuda i igranja bez dolaska gledatelja ako se isti ili slični prekršaji ponove.

Hajduk je, tako, nakon dana sa slavljem dobio i dan u kojem mu je stigla opasnost od zatvaranja tribina zbog svega što je u svojem priopćenju naveo Alan Klakočer.