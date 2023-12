Hajduk dobio što je htio u teškoj večeri na Maksimiru, nije tajna tko je ovo najteže podnio

Autor: Andrija Kačić Karlin

Baš dosadan derbi. Hajduk koji je u Zagreb došao pošto-poto ne izgubiti i Dinamo koji nije imao snage probiti zatvoreni Hajduk. Možemo čak i reći, gledali smo 90 i nešto mučnih minuta u kojem je Dinamo imao jalovu dominaciju, a gosti jedva da su par puta došli do suparničkog kaznenog prostora. Što reći, Hajduk nije uputio niti jedan udarac u okvir Dinamovog gola, a igrači Sergeja Jakirovića učinili su to jedva dva-tri puta.

Hajdukov strateg Mislav Karoglan, očito specijalst za defanzivne formacije, ovaj bod može smatrati uspjehom. Jer, preočigledno je bilo koliko se Splićani u ovoj utakmici nisu interesirali za napad, a u obrani su masovno ginuli.

U prvome dijelu svjedočili smo samo jednom jedinom udarcu u okvir gol. Bio je to pokušaj Dinama, udarac Ristovskog s distance koji je golman Lučić riješio. Dinamo je dominirao, ambicijom, posjedom i željom. No, Karoglanov Hajduk koji se u u zadnje vrijeme ističe granitnom obranom većinu Dinamovih pokušaja relativno je lako otklanjao.

Hajduk mogao i do gola

Pritom, Hajduk nije pokazivao naročite napadačke ambicije, tek kada bi sve otraga bilo osigurano nekoliko igrača gostiju bi krenulo prema naprijed. I unatoč dominaciji Dinama Hajduk je mogao zabiti, nesretni Bernahou promašio je loptu u sjajnoj prigodi i tako se ozlijedio da ga je odmah morao zamijeniti Dajaku.

Ipak, najbolji dojam u tih prvih 45 minuta ostavio je vižljasti Japanac Kaneko. Koji je bio prava napast za obranu Hajduka.

No, ako ćemo pravo, obje momčadi su u utakmicu ušle, a i tako se ponašale u prvom poluvremenu, bez većeg rizika. Pa, stoga nismo ni imali priliku vidjeti išta atraktivnije i zanimljivije.

Gotovo sve isto i u nastavku

U nastavku gotovo pa identična slika. Dominacija Dinama i posvemašnji oprez Hajduka. Teško se uopće dolazilo do kaznenog prostora, kamoli do prigoda za pogodak. Pa su takve okolnosti učinile ovu utakmicu čak i negledljivom. Ima takvih derbija, ne baš rijetko. Veliki ulog utakmice sputa rizik, pa gledamo to što moramo gledati. Makar se to zvalo i – derbi.









Dinamo je pred kraj utakmice pojačao pritisak. Hajduk i dalje nije mario za napad. I to mu se umalo osvetilo, Hajduk je primio gol iz jedne gužve, no Perković se pritom pomogao rukom, VAR je učinio svoje. Poništio je zgoditak.

Vidjelo se da je Hajduk zadovoljniji bodom.

Podjela bodova u derbiju! ⚽️





Nošeni sjajnom atmosferom plavi nažalost nisu uspjeli postići pogodak za pobjedu 🦁 Slijedi kratka stanka, a onda ponovno zajedno po nove pobjede 💙 pic.twitter.com/55NuyWsNKS — GNK Dinamo (@gnkdinamo) December 17, 2023

Najteže je bilo to gledati

Da nije bilo publike unaokolo terena teško bi netko mogao i pomisliti da se igrala neka važna utakmica. A zapravo je publici bilo najteže, nije lako na noćnoj studeni gledati tako dosadnu, nezanimljivu nogometnu predstavu.

Ovo je baš bila utakmica koju nitko, baš nitko neće pamtiti.