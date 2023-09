Gvardiol u lovu na Zlatnu loptu, a konačno su nominirali i zaboravljenog Vatrenog

Najprestižnija nagrada u svijetu nogometa je Zlatna lopta, koji je osvojio i jedan Hrvat, naravno kapetan Vatrenih i igrač Real Madrida Luka Modrić.

Kao i svake godine Francuski L‘Equipe počeo je objavljivati imena nominiranih nogometaša, a ove godine među njima našla su se i dvojica Hrvata, jedan u igračkoj i jedan u vratarskoj konkurenciji.

Tako se na popisu igrača uz primjerice Judea Bellinghama, Karima Benzeme, Kevina De Bruynea, našao i branič Vatrenih i Manchester Cityja Joško Gvardiol.

Ballon d’Or — Yashin trophy for the best goalkeeper, list unveiled 🏆✨

Marc André ter Stegen 🇩🇪

Dominik Livaković 🇭🇷

Emiliano Martínez 🇦🇷

Thibaut Courtois 🇧🇪

Aaron Ramsdale 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Mike Maignan 🇫🇷

Yassine Bono 🇲🇦

André Onana 🇨🇲

Brice Samba 🇫🇷

Ederson 🇧🇷 pic.twitter.com/9eE4QQqAqZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023