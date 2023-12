Gvardiol samog sebe iznenadio: ‘Nestvarno je što mi se dogodilo u tri godine’

Joško Gvardiol je prije godinu dana blistao na najvećoj svjetskoj sceni. Toliko je već prošlo od igranja na Svjetskom prvenstvu u Katru, na kojem je Hrvatska lani u ovo vrijeme gradila svoj put prema svjetskoj bronci, a nedugo nakon toga i poslije drugog dijela klupske sezone u dresu RB Leipziga, slijedio je novi veliki korak u karijeri 21-godišnjeg hrvatskog reprezentativca.

Od ljeta je u Manchester Cityju, s kojim je ove sezone u borbi za engleske trofeje i za drugi uzastopni Cityjev naslov u Ligi prvaka, a unatoč brzom napretku i visokoj cijeni od 90 milijuna eura koliko su u Manchesteru platili za njegovo dovođenje iz Leipziga, Gvardiol je ostao skroman.

O svojem skoku pričao je za klupsku stranicu Manchester Cityja, a istaknuo je koliko mu znači njegov Zagreb kojem se često vraća.

“Odrastao sam u Zagrebu sa svojom obitelji, s roditeljima i dvije sestre. To je mjesto koje će mi uvijek biti dom, lijepo se vratiti i sve posjetiti kada god to mogu”, rekao je.

Glavni hrvatski grad pamti po probijanju na veliku scenu u dresu Dinama, a nakon toga, na red je došao prvi inozemni izazov, u dresu RB Leipziga, kada je obitelj dolazila u posjet.

Da bi se više osjećao kao kod kuće, pomogao je prijateljski odnos s Danijem Olmom, još jednim bivšim dinamovcem, koji je bio uz njega u Leipzigu.

“Za mene je dobra stvar da je Dani Olmo bio sa mnom, znali smo se iz Dinama u Dinamu. Od mene je stariji oko četiri godine, meni je poput starijeg brata, a i sjajan je čovjek. To mi je pomoglo da se bolje prilagodim, sretan sam što je bio u tom novom poglavlju u mojoj karijeri”, prisjetio se Gvardiol razdoblja u Leipzigu.

Dotaknuo se i svojeg proboja unatrag tri godine, od prvog odlaska iz Dinama u inozemstvo, a potom i dolaska u redove Cityja.

“Prošle su tri godine, sada sam ovdje, nestvarno je što mi se dogodilo. Trebam iskoristiti svaku priliku koju dobijem, uživati svaki put kada igramo, a i uživati u stilu nogometa koji imamo”, rekao je 21-godišnji Hrvat.

