Gvardiol oduševljen nakon potpisa karijere: ‘Znam što mi Pep Guardiola može donijeti’

Joško Gvardiol je nakon potpisa za Manchester City predstavljen kao novi igrač prvaka Europe, a na tom predstavljanju, sjajni mladi adut Vatrenih približio je i svoje prve dojmove u sredini koja ga je dugo željela dočekati.

Podsjetimo, Gvardiol je s iznosom koji je Manchester City platio RB Leipzigu, postao novi najskuplji obrambeni igrač u povijesti. Spominje se fiksni iznos od rekordnih 90 milijuna eura odštete.

“Uvijek sam sanjao da ću jednog dana igrati u Engleskoj, a sada dok to dolazi u Manchester Cityju, nakon sezone kakvu su imali, to je za mene prava čast”, rekao je Gvardiol na predstavljanju.

“Svatko tko je vidio Manchester City u akciji prošle sezone zna da se radi o najboljoj momčadi na svijetu. Osvajanje tri velika naslova govori sve što treba znati o kvaliteti ove momčadi”, dodao je Gvardiol, misleći na Cityjeve prošlosezonske naslove u Ligi prvaka, engleskom Premiershipu i FA kupu.

“Dolazak u City je jako posebna stvar za mene i za moju obitelj”, istaknuo je 21-godišnji Vatreni.

“Sjajno je za mene imati priliku raditi s Pepom Gvardiolom. Znam da još uvijek nisam završeni ‘proizvod’, siguran sam da će mi igra napredovati s najboljim trenerom u nogometu”, istaknuo je Gvardiol.

