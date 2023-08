Gvardiol iznenadio bivšeg trenera Dinama: ‘Zamislite što je htio kraj Modrića, Brozovića i Kovačića’

Autor: Ivor Krapac

Joško Gvardiol oprostio se od RB Leipziga i karijeru nastavlja u Manchester Cityju, u dresu europskog prvaka koji je prošle sezone osvojio i dva glavna trofeja u Engleskoj, u Premiershipu i FA kupu.

Sada u momčadi Pepa Guardiole, 21-godišnji hrvatski reprezentativac spreman je za novo poglavlje kao rekorder po visini transfera za obrambenog igrača, s 90 milijuna eura koliko je City platio klubu iz Leipziga, a u engleskim medijima je u interesu za Gvardiola svoj pogled o mladom asu dao bivši trener Dinama Damir Krznar, sada na klupi Maribora.

Krznar dobro zna kako je novi adut Manchester Cityja igrački rastao dok je bio član zagrebačkih Plavih, a njegov put prati i nakon što je Gvardiol napustio Maksimir. Bivši trener Dinama je svoj pogled dao razgovarajući za Sky Sports, s naglaskom na kvalitetu zbog koje je 21-godišnji hrvatski reprezentativac pravi moderni obrambeni igrač.

‘Pričao je o preuzimanju više rizika’

“Na Hrvatskoj televiziji, nakon što je imao prvu utakmicu, rekao je da bi možda trebao preuzimati više rizika”, kazao je Krznar o Gvardiolu, spominjući kako su izgledali Joškovi počeci u hrvatskoj reprezentaciji.

“Zamislite to, Luka Modrić, Marcelo Brozović, Mateo Kovačić, svi igraju jednostavnu igru, s posjedom, a ovaj mladi dečko želi preuzimati rizik kraj njih”, dodao je bivši Dinamov trener o Gvardiolovoj odvažnosti na terenu.

Krznar je istaknuo i da 21-godišnjeg Vatrenog to čini velikim igračem.

Nije radio greške

Bivši Dinamov trener nije iznenađen Gvardiolovim napretkom, a opisao je i kako je vidio njegov razvoj.









“Igrao je bez grešaka. Bila je možda pogreška protiv Lionela Messija kod trećeg gola protiv Argentine… No, to nije pogreška, to je Messi!”, opisao je Krznar uz smijeh u razgovoru za Sky Sports, prisjećajući se polufinalne utakmice na Svjetskom prvenstvu u Katru, u kojoj su Argentinci slavili s 3:0 na putu do naslova prvaka.

Nema problema u duelima

“Veliki je dečko, čvrst je, u duelima nema problema”, nastavio je Krznar, dodajući da Gvardiol ima brzinu u kretanju na terenu, brzinu reakcije, sve što treba imati.

“Zbog jedne stvari je drugačiji, uvijek traži prvo dodavanje prema naprijed. Želi loptu koja će dati prodor prema linijama ispred njega… To je karakteristična stvar za vezne igrače”, istaknuo je bivši Dinamov trener veliku kvalitetu novog rekordera po transferu među obrambenim igračima.









Krznar je sretan kako se Gvardiol razvija kao igrač, a veseli ga i put kojim ide u klupskoj karijeri, prvo u Leipzigu koji mu je bio prva postaja u inozemstvu, a sada i u većem klubu, aktualnom europskom prvaku.

Uskoro dolaze na red utakmice u novom dresu. Prva u kojoj se očekuje da će Gvardiol biti u konkurenciji za nastup je za pet dana, u petak, kada će Manchester City na početku nove sezone u Premiershipu imati gostujući susret s Burnleyjem.