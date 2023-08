Gvardiol izbjegao medije i pozdravio suigrače: ‘Već se oprostio od ekipe’

Bliži se novi korak u karijeri Joška Gvardiola, onaj koji 21-godišnjeg hrvatskog reprezentativca vodi u Manchester City, u redove aktualnog europskog prvaka. Kako je ranije ovog tjedna bilo objavljeno u njemačkom Bildu, dogovoren je veliki posao koji Gvardiola vodi iz RB Leipziga u momčad Pepa Guardiole, a potvrda posla se čeka.

Pripreme za odlazak stigle su s viješću da 21-godišnji Vatreni nije bio u akciji na terenu u pripremnoj utakmici u kojoj je klub iz Leipziga jučer s 4:0 slavio protiv belgijskog St. Truidena.

Što se sprema, približio je Patrick Berger, novinar njemačkog Sport1.

“Joško Gvardiol rekao je konačno ‘zbogom’ suigračima u Leipzigu”, objavio je Berger na Twitteru.

“21-godišnjak u narednim satima ima let u Veliku Britaniju kako bi kompletirao medicinski pregled u Manchester Cityju”, dodao je njemački novinar.

Patrick Berger objavio je i detalje posla, barem po informacijama koje ima.

“Klubovi su se dogovorili za ukupno 100 milijuna eura. Osnova je 90 milijuna uz bonuse, što je svjetski rekord za jednog stopera”, objavio je njemački novinar.

Dodao je i da je Gvardiol danas izbjegao medije, nije ga bilo na druženju koje organizira RB Leipzig u sklopu svojih medijskih aktivnosti.

🚨 Joško Gvardiol said finally ‚Goodbye‘ to his Leipzig teammates. The 21yo gonna fly to Uk in the next hrs to complete medical at Manchester City. Clubs agreed on €100m package. €90m basis+bonuses, world record for centre-back. He took not part in clubs Media Day today. 🇭🇷🔵⚪️

— Patrick Berger (@berger_pj) August 3, 2023