Gvardiol ispunio obećanje u Srbiji, pitali ga i o Vatrenima: ‘Znamo što je naš cilj’

Joško Gvardiol je sa suigračima iz Manchester Cityja bio u Beogradu za utakmicu protiv Crvene zvezde u posljednjem kolu u skupini u Ligi prvaka, ali nije bio na terenu u dolasku do pobjede s 3:2 na stadionu Rajka Mitića, popularnoj Marakani.

Nije igrao, ali Gvardiol je nakon utakmice bio u priči s novinarima u glavnom gradu Srbije. Time je ispunio obećanje da će pričati sa srpskim novinarima drugom prilikom, nakon što s njima nije razgovarao poslije prve utakmice Cityja i Crvene zvezde, u prvom kolu u grupi u Manchesteru.

Tema je bilo nekoliko, a među njima su bile i one reprezentativne. Gvardiol je dao svoj pogled na tešku hrvatsku skupinu na Euru u Njemačkoj, u društvu Španjolske, Italije i Albanije.

“Naravno da je teška grupa, ali znamo i našu kvalitetu. Imat ćemo novo okupljanje, polako se spremamo za to Europsko. Znamo što nam je cilj – dogurati što dalje”, rekao je Gvardiol u Beogradu.

Bilo je tu i pitanje o srpskoj reprezentaciji koju s klupe vodi Dragan Stojković. Ekipu izbornika Piksija nije pratio u kvalifikacijskom ciklusu za Euro, ali pamti nastup na Svjetskom prvenstvu u Katru.

“To je kvalitetna momčad s kvalitetnim izbornikom. Vjerovao sam da će se posložiti neke stvari”, rekao je 21-godišnji Vatreni o reprezentativnim temama.

U pogledu na nastup u Beogradu, Gvardiol je srpskim novinarima kazao kako vidi kvalitetu Crvene zvezde.

“Nekako su bili opasniji u prvoj utakmici protiv nas iako su danas dali dva gola. Kvalitetna su momčad. Realno gledajući, namučili smo se. Ja im želim svu sreću”, rekao je hrvatski reprezentativac.

Atmosferu u Beogradu je pohvalio, dodajući kako se nada da će doći opet, a potom se Gvardiol okrenuo i nastupu sa Cityjem na klupskom prvenstvu svijeta u Saudijskoj Arabiji.

