Gvardiol i Kovačić u trileru do pobjede, Majer spašava Kovača, nula u hrvatskom okršaju

Subota je donijela prvenstvena kola u nekim ligama Starog kontinenta, a od nastupilo je dosta naših nogometaša i trenera, koji su mahom podijelili bodove sa svojim suparnicima.

Veliki derbi dana u Permiershipu odigrali su Newcastle i Manchester City, za kojeg su od prve minute krenula obojica Vatrenih, Kovačić i Gvardiol, koji nisu odigrali utakmicu za pamćenje, ali su ipak došli do pobjede 2:3.

City je poveo golom Silve u 21. minuti, da bi do kraja prvog poluvremena Newcastle dva put šokirao Guradioline trupe u dvije minute, kada su Isak i Gordon zabili između 35 i 37 minute. No za Građane se vratio Kevin de Bruyne koji prvo zabija za 2:2 u 74. minuti, da bi asistirao za Oscara Bobba u 91. minuti i pobjedu Cityja.

Kevin De Bruyne returned and helped his team win with 1 goal and 1 assist

