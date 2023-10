Guradiola ponovno o Hrvatima: Gvardiol impresivan, pohvalio i Kovačića

Liga prvaka nastavlja se u srijedu, kada će se Joško Gvardiol vratiti u Leipzig nakon samo dva mjeseca, u susretu njegovog Manchester Cityja i domaćina Red Bull Leipziga.

Gvardiol je u kratko vrijeme postao ljubimac Pepa Guradiola, koji se na press konferenciji pred Leipzig opet dotakao Hrvata u Cityju i ponovno je imao riječi hvale za vatreni duo.

Iako je Pep bio malo nezadovoljan Kovačićem nakon poraza u prvenstvu protiv Wolvesa, ipak smatra kako je Mateo i više nego zadovoljio:

“Kovačić i Julian Alvarez su nevjerojatni. Ne mogu očekivati više od njih ovako rano. Isto vrijedi za Jeremyja Dokua. Nekolicina igrača ovdje je sedam godina, točno znaju što trebaju raditi. Ja udahnem i oni naprave što je potrebno”, izjavio je Guardiola.

🇭🇷 Pep Guardiola: “Man City did a really excellent job by signing Josko Gvardiol”.

“He’s not had time to train much with us but we’re really impressed. He can play at centre-back, left-back, midfield… The impact is massive. We’re impressed with him, on and off the pitch”. pic.twitter.com/HQqUz22mxT

