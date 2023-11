Guardiola smjestio Hrvate u dvije kategorije, Gvardiolova mu je posebno važna

Od njihovog dolaska nije prošlo puno, ali Joško Gvardiol i Mateo Kovačić već su se naviknuli na dres Manchester Cityja i na suradnju s Pepom Guardiolom – iako je Kovačića ranije ove sezone usporila ozljeda zadnje lože zbog koje je prisilno pauzirao u rujnu. Guardiola je s dolaskom dvojice hrvatskih reprezentativaca dobio puno, a kako gleda na njihovo dovođenje, dočarao je pričajući o kategorijama igrača koje dovodi Manchester City.

“Možemo dovesti igrača kao što je Mateo, na primjer, ali s drugim pojačanjima uvijek se trudimo da to budu mladi igrači koji žele napraviti karijeru, imati svoj start i upravo kod nas steći svoje ime na nogometnoj sceni”, rekao je Guardiola.

Kovačić spada u kategoriju iskusnijeg pojačanja, dogodine će proslaviti 30. rođendan, dok je 21-godišnji Gvardiol iz kategorije mladih igrača, gladnih afirmacije u nogometu.

Guardiola je dao svoj pogled i na sretan spoj koji donose mlada pojačanja.

“Takav princip dovođenja igrača nam je važan jer je to i financijsko pitanje, a ne samo sportsko. Voljeli bismo da ovdje i dalje igraju sve naše legende, ali vrijeme ne stoji ni za koga”, opisao je.

“Doveli smo Matheusa Nunesa, Joška Gvardiola, Jeremyja Dokua i Oscara Bobba, a s nama je i Rico Lewis”, rekao je Guardiola o mlađim igračima u svojoj momčadi.

“Takva kategorija igrača nam je jako važna. Ovdje su na treninzima, utakmicu po utakmicu, sezonu po sezonu, a na kraju, imat će osjećaj da se ovdje mogu nametnuti. To je za nas velika vrijednost”, istaknuo je šef struke Manchester Cityja, koji je nedavno pohvalio Gvardiola riječima da je posebna osoba i igrač.

💙✨ Pep Guardiola: “The mood in our Man City team is absolutely the best I remember for many, many years”.

“Gvardiol? Excellent player. I’m so happy that we’ve been able to sign him, he’s top guy and player”. pic.twitter.com/yulnkFZD8z

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 6, 2023