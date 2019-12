GUARDIOLA, ŠAHTAR I ATALANTA UGASILI DINAMOV SNOVE: Modri će ponavljati razred

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Glavni sudac dvoboja Lige prvaka Carlos del Cerro Grande, kojem je dopalo arbitriranje između bogatog engleskog kluba i domaćeg Dinama, već je na početku utakmice (ne)suđenjem očitog prekršaja nad Olmom dao do znanja igračima da će dopustiti oštriju igru. Španjolac je nezadovoljno dizao ruke u zrak uz gestikulaciju koja vapi za kompenzacijom. Igra se nastavila, a dok sam buljio u ekran razmišljajući što bi mogao zaključiti iz nekoliko minuta utakmice, eterom se zaorilo GOOOOOOOLLLL !!!

Tko, šta, kad prije? Visokim presingom Dinamo je preselio obrambene linije Građana u krilo golmanu Claudiju Bravu. Momčad Nenada Bjelice ljuljala je nebesko plave da bu konačno loptu prebacili na lijevu stranu Cityja, a kad tamo stoji Poljak Damian Kadzior ko’ Jan Sobjeski pred Bečom. Do je primao loptu vidjelo se s Marsa da zna gdje će s njom.

Oršić i Petković su pravovremeno utrčali prema drugoj golmanovoj stativi, u dubinu manchesterovog 16- erca, a Olmo distrakciju koristi za utrčavanje na prvu stativu. Lopta točno “predviđa” gdje će biti Olmova desnica, Španjolac zna da je to pošiljka koja hitno treba biti proslijeđena, i ne čekajući odapinje volejčinu Claudiju Bravu pod gredu. Savršeno ukompomirano.

Prije nego je kamera prebacila fokus na Bjelicu koji je zadovoljno stiskao šaku, sjetio sam se konferencije za novinare na kojoj su noviari zamolili Pepa da potvrdi ili demantira interes Cityja za usluge mladog Španjolca. Guardila, iskusni mačak kupuje salu duhovitom istinom. Pitijski je kazao da se City svakog mjeseca zanima za stotinu nogometaša a da je Olmo vjerojatno među njima. Večeras je u vodu pala svaka dvojba o sumnji Olmove kvalitete koja je na razini održive kontinuirane konzistentnosti – da se našalim i s ekonomskim novogovorom. Upravo je stalnost kvalitete osobina najboljih.

VAR!

E sada, kada bi svakom pogotku gledali u ekran, nogomet odavno ne bi bio to što jest, izgubio bi supstancu. Možda i jest? Aktivan rezultat i odgovarajuću igru, kao i optimističnost u toku teksta narušili su igrači gostiju koji su do izjednačenja došli iz čudne situacije.

Prvo su se na sredini terena u nastojanju da dođu do lopte sudarila dvojica Dinamovih nogometaša, da bi situaciju iskoristio igrač Cityja koji s loptom nastavlja napad. U nastavku akcije događa se prekršaj nad Dilaverom koji sudac ne svira, igrač Dinama ostaje ležati na podu, a tada do izražaja dolazi jedinstven sportski duh profesionalaca iz Engleske koji nastavljaju igrati. Lopta dolazi do lijeve strane Dinamove obrane odakle na centaršut Mahreza glavom savršeno reagira Gabriel Jesus, i s mjesta na kojem je morao biti Dilaver, Brazilac zabija pogodak za izjednačenje.

E sada, da je imalo fair playa – do pogotka ne bi došlo. Da se VAR koristi po nekom načelu koje je jednako za sve, je li pogodak mogao biti provjeren? JEST! Ako je mogao provjeriti situaciju za jedanaesterac Šahtara na gostovanju mogao je i prekršaj u šasnaestercu Dinama. Sudac susreta na sebe je privukao pozornost već na početku susreta.Prvo nije sudio krivo NEizvođenje outa Manchester Cityja, a onda je prevido prekršaj nad Olmom. I baš kada sam u trenutku vidio zavjeru svjetskih razmjera protiv svega sportskog, ponovno se ukazao ON.

Grubo laktarenje Gojaka, crveni karton velik ko’ kuća trokatnica, za glavnog djelitelja pravde, Španjolca i Carlos del Cerro Grande, nije okarakteriziran niti kao prekršaj za žuti karton, a kamo li da bi se otišao posavjetovati sa strašnim VAR-om. Poslije smo naučili da se radi o “propuštenom incidentu” koji nije detektirala ni VAR soba(!) ni sudac. Dobro.

DRUGO POLUVRIJEME

U nastavku je Dinamo ispuhao, motor stao, a City odradio utakmicu do kraja rutinski. Gosti su akcijom iz udžbenika. ma iz enciklopedije, gurnuli u situaciju za pogodak Gabriela Jesusa, a ovaj tehničkom izvedbom kakva se još dugo neće vidjeti na igrici, lomi obranu Dinama koja pada po podu kao da umjesto kopački na travi igraju s klizaljkama na ledu.

Dojam se još nije ni slegao a Građani su ponovno otvorili svoju kuharicu odakle ponovno vade recept, ovoga puta za glazuru koriste Benjamina Mendyja. Ovaj savršeno zavrće loptu za šlag na kraju – hat trick Gabriela Jesusa.

I kao da uz izgledan poraz i lakoću kojom su Pepove trupe marširale maksimirskim terenom nije bio dovoljan, nevolji se priključila družica. U Ukrajini je kad već nisu Gomez, Pašalić i Muril, stvar u svoje noge uzeo belgijski branić Timothy Castagne koji pogotkom gura Dinamo na dno tablice. Nedugo nakon toga Dodo je kod Šahtara donio crveni karton, i “skupljanje kablova” je moglo početi.

Do kraja utakmice City je poružnio rezultat još jednim pogotkom Fodena na asistenciju Silve, a Atalanta je napunila mrežu Šahtara (0:3) pa će unatoč vrlo lošem ulasku u Ligu prvaka, nastaviti natjecanje u Europskoj ligi.

Teško je dati objektivan i sadržajan rezime u tako kratkom vremenu na utakmicu koja se odigrala na Maksimiru, naročito jer je iz nje nemoguće isključiti čimbenike koji su utjecali na krajnji poredak Dinamove skupine C.

Poslije prvog susreta sve je izgledalo sjajno, pa i poslije 3. kola stvari za modre su bile vrlo obečavajuće. Koliko god Dinamo imao snage, sreće i moći u prvom dijelu natjecanja po grupama, također je mnogo toga nedostajalo u nastavku natjecanja.

Šahtar se prilagodio i “dočekao Dinamo” u Milanu. City je rutinski odradio obje utakmice, a sa Šahtarom je nedostajalo sreće i hladnokrvnosti. To je ujedno bio i prijelomni trenutak za modre. Trenutak koji je razbucao viziju i strategiju koja je krasila Dinamo u prva tri kola. Možda je nedostajalo kvalitete, možda je u pitanju bila sreća, ili poniznost koju neprestano spominje Zlatko Dalić?

Čudan osjećaj.