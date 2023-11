Guardiola s Hrvatima ide po prvo mjesto u skupini

Manchester City – Young Boys 0:0

Manchester City: Ederson, Akanji, Stones, Dias, Gvardiol, Kovacic, Lewis, Nunes, Foden, Grealish, Haaland

Young Boys: Racioppi, Janko, Amenda, Camara, Benito, Garcia, Niasse, Lauper, Ugrinic, Elia, Itten

____________________________________________________________________________________________________________

11′ Prilika za City, Haaland puca iz teške pozicije, golman hvata

10′ City je uspostavio svoju igru i plete oko gola Young Boysa

6′ Sjajna prilika za City, sve je zakuhao Kovačić, koji je nakon blokiranog šuta podvalio loptu Grealishu, čiji je udarac sretno s crte odbijen u korner

5′ Traje ispitivanje snaga

1′ Počela je utakmica na Etihadu

Liga prvaka ulazi u svoju završnicu po skupinama pa će tako u utorak od 21 sat na Etihadu snage odmjeriti Manhester City i Young Boys, dok će u istom terminu svoju utakmicu igrati Crvena zvezda i Red Bull Leipzig.

U slučaju pobjede City je sigurno prvi u skupini, do sada su momci Pepa Guardiole ostvarili sve pobjede, dok priliku za osiguravanje prolaska u daljnji krug Lige prvaka ima i Leipzig u slučaju pobjede nad Zvezdom.

Skupina se zapravo očekivano rasplela, Zvezda i Young Boys nisu na razin Cityja i Leipziga, tako da će Švicarci i Srbi međusobno vjerojatno odlučiti o putniku u Europa ligu.

Igraju Vatreni

Ovaj put Guardiola je odlučio kako će startati i Mateo Kovačić i Joško Gvardiol, što nije bilo često, već bi trener Cityja na terenu imao jednog od dvojice Vatrenih.

LETS GET IT DONE!

One more win and Manchester City will advance to the last 16 in the champions league 🤯😏

Manchester City vs Young Boys

20:00 kickoff (UK)

Etihad Stadium pic.twitter.com/VgQJI9Nck5

— Joško Gvardiol 🏆🏆 (@GvardiolFans) November 7, 2023