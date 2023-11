Guardiola komentirao Gvardiola: ‘Nemam više riječi za njega’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Veliki derbi za vikend odigrali su Manchester City i Liverpool. Završilo je 1:1 što najviše odgovara njihovim rivalima koji su im se približili na vrhu ljestvice.

Od dva Hrvata nije igrao nijedan što je mnoge iznenadilo. Španjolski stručnjak nije napravio nijednu zamjenu. City je poveo golom Haalanda, a konačni 1:1 postavio je Trent Arnold.





Uoči samog derbija Guardiola je komentirao Gvardiola te je rekao da je još mlad da zaigra na poziciji stopera te ga više u ovom trenutku želi na poziciji lijevog beka.

Lijepe riječi

Sve to je pomalo zvučalo kao kritika, ali danas je čuveni Španjolac još jednom dokazao koliko cijeni mladog Vatrenog: “Kako se prilagodio, to je nevjerojatno. Možda nije lako na početku doći iz jedne lige u drugu, ali on je igrao na visokoj razini. Toliko je važan igrač za nas.”

Lijepe riječi imao je i za Matea Kovačića: “Nevjerojatna osoba, kao i svi novi igrači koji su dosad ove sezone bili vrhunski.” Kovačić je u lipnju za 29 milijuna eura došao iz Chelseaja.

Podsjetimo, Gvardiol je stigao za 90 milijuna eura iz Leipziga i time postao najskuplji stoper svih vremena. Kovačić je dobro počeo, ali dojam je da se još nije sto posto oporavio od ozljede leđa početkom rujna.