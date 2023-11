Guardiola još jednom hvali Joška, evo što je rekao o našem Vatrenom

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Aktualni prvaci Europe ovog će tjedna suočiti se s Young Boysima u četvrtom kolu Lige prvaka. City je do sada upisao tri pobjede te su na vrhu tablice i sigurno plove prema osmini finala.

Trener europskog i engleskog prvaka Pep Guardiola najavio je sutrašnju utakmicu, a tom prilikom govorio je i o spremnosti svojih igrača. Posebno je istaknuo hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola o kojem je nedavno izašao briljantan podatak.





Podsjetimo, Gvardiol je stigao ovo ljeto iz Leipziga za 90 milijun eura i tako postao najskuplji branić u povijesti. Guardiola ga je za sada koristio kao stopera i beka, a Španjolac je spomenuo koliko je zapravo profesionalan.

Lijepe riječi

Bivši trener Barcelone i Bayerna za početak je rekao: “Nadam se da ćemo zaključiti posao, to bi nam puno značilo. Moramo to napraviti. Imat ćemo još dvije prilike, ali puno bi nam značilo da to napravimo već ovom utakmicom. To bi bilo sjajno.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Joško Gvardiol (@josko_gvardiol)









Zatim komentirao Vatrenog: “Znali smo da je on sjajna osoba, to je ono što prvo gledam. Može igrati stopera, a mi se odlučujemo na igru s četvoricom u zadnjoj liniji pa je bek. Nevjerojatno je koliko je otvoren prema onome što radimo i koliko je nevjerojatno profesionalan. Uistinu sam zadovoljan njime i baš sretan što smo ga uspjeli dovesti.”

City je i na vrhu lige s jednim bodom više od Tottenhama koji ima utakmicu manje. Gvardiol je ove sezone skupio 11 nastupa od čega većina na poziciji lijevog beka, a za Hrvatsku redovito igra stopera.