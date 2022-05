GUARDIOLA DOVEO ‘KARIKU KOJA NEDOSTAJE’: Norvežanin za napad na Ligu prvaka

Već se danima nogometna javnost zabavlja potencijalnim transferom mladog Erlinga Haalanda iz Borussije Dortmund, a danas su nagađanja dobila svoju potvrdu, kada je vijest o novom igraču objavio Manchester City.

Tako je Haaland sve dogovorio s klubom u kojem je igrao i njegov otac, a mladi Norvežanin će se na Etihadu pojaviti prvog dana srpnja i staviti na raspolaganje Pepu Guardioli.

Kako se saznaje odšteta koja će pripasti Borussiji je 75 milijuna eura, a sam igrač trebao bi po nekim izvorima imati plaču od 585.000 eura tjedno.

Napad na Ligu prvaka

Guardiola je naravno oduševljen dolaskom odličnog mladog napadača za kojeg misli kako je karika koja je nedostajala u pohodima na Ligu prvaka.

U Dortmundu već su posegnuli za zamjenom u RB Salzburg, te za četrdesetak milijuna eura namjeravaju dovesti 20-godišnjeg njemačkog reprezentativca napadača Karima Adeyemija.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022