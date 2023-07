Guardiola baš želi Gvardiola: Sljedeći tjedan bit će ključan u transferu Vatrenog

Pregovori oko jednog od najpotentnijih braniča današnjice Joška Gvardiola ulaze u završnu fazu, a RB Leipzig drži cijenu od 100 milijuna eura i ne namjerava popustiti u zahtjevima, što i Dinamo čini vrlo sretnim.

Manchester City već je poslao dvije ponude za braniča Vatrenih, prva je bila na 75 milijuna eura uz bonuse, dok je zadnja došla na 92 milijuna eura, plus bonusi, ali Nijemci ne odstupaju od tražene svote.

Kako donosi poznati nogometni insajder Fabrizio Romano, City i Leipzig krenut će u novu rundu pregovora sljedeći tjedan, koji će vjerojatno biti ključan u prelasku Gvardiola kod Guardiole.

