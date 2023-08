Grčki sud radi skandalozan potez: Ovime ugrožavaju sigurnost Hrvata

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Grčki portal Newsit piše kako je u popodnevnim satima izdan ukupno 41 nalog kojim se pripadnici Bad Blue Boysa uhićeni nakon velikih nereda u Ateni u kojima je ubijen navijač AEK-a upućuje u istražni zatvor.

Ono što je sve zabrinulo je nova odluka grčkog suda. Očekuje se da će prvih 41 iz grupe koja broji nešto više od stotinu uhićenih biti poslano u 16 zatvora u zemlji.

Ta odluka mogla bi biti itekako opasna za navijače Dinama jer su grčki zatvori puni grčkih huligana koji će biti željni osvete. Razdvojiti BBB na manje skupine u više zatvora moglo bi biti opasno za njihov život.





Odvjetnik ljut

Kako smo neslužbeno prenijeli odvjetnik BBB javio je navijačima kako je ubojica Grk. Uz to iz Grčke su došle informacije kako su grčke vlasti u posjedu snimke koja prikazuje ubojicu 29-godišnjeg navijača AEK-a Michalisa Katsourisa.

“Kada se dvojica potuku, što napravite? Pa privedete obojicu. Ja samo postavljam to kao pitanje, zašto nijedan navijač AEK-a, koji su isto sudjelovali u sukobu, nije uhićen. Slobodno napišite da sam to rekao, nije me strah”, rekao je bijesni odvjetnik Noulezas.

Također je istaknuo da je video jasan. “Ne mogu mu se razaznati crte lica, ali čini mi se da je visok i prilično krupan čovjek”, rekao je. Do kraja dana očekuje se obraćanje policije.