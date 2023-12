Grčki odvjetnici Bad Blue Boysa nezadovoljni izjavama Plenkovića i Malenice

Autor: Dnevno GIŠ

I dok 102 hrvatska građanina već 120 dana boravi u raznim zatvorima u Grčkoj, cijeli proces poprima obrise pravne borbe između dvije države, koje drže do autonomije sudstva i loše prihvaćaju pritiske od druge strane.

Tako je primjerice Hrvatska odbacila sve pokušaje Grčke da se izruče još neki naši građani, a jednako tako odvjetnici u grčkoj gledaju na izjave našeg premijera Andreja Plenkovića i ministara pravosuđa i uprave Ivana Malenice, donosi Jutarnji list.





Kako se saznalo, zahtjevi za puštanje nekih navijača već su više od dva tjedna u proceduri pa se može očekivati kako su suci imali dosta vremena za proučiti zahtjeve, no uranjene izjave o puštanju mogu samo štetiti slučaju Hrvata pred sudom.

Pričekajmo rezultate

“Pričekajmo najprije rezultate, bilo kakve spekulacije u ovom trenutku mogle bi naštetiti slučaju”, rekao je za Jutarnji list izvor sa suda, koji je i prokomentirao izjave premijera i ministra uprave o skorom izlasku uhićenih navijača.

“Politika nijedne države ne može se miješati u rad sudova. Suca u njegovim odlukama ne bi trebala zanimati hrvatska niti grčka politika, kao ni međudržavni odnosi”, te je dodao kako bi bila velika greška kada bi se konačna sloboda hrvatskih navijača pripisala političkom utjecaju, a ne velikom poslu koji su napravili odvjetnici na slučaju.

Mogućnost izlaska do Božića nije izvjena za sve navijače, jer će se o svakom slučaju odlučivati zasebno, a najvjerojatnije će biti pušteni uz jamčevinu, jer je to mjera koja se inače izdaje u takvim sučajevima, ali sve će to ovisiti o sucu, navodi izvor Jutarnjeg i dodaje kako nije isto ima li optuženi dosije od ranije ili ne, a u obzir će se uzeti i matrijalna situacija obitelji.









Zadnjih 20 od 102 uhićena Bad Blue Boysa pred suca će izaći u srijedu dati njihov iskaz u slučaju koji već mjesecima zaokuplja javnost u Grčkoj i Hrvatskoj.