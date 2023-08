Grčki novinar žestoko napao svoje zbog kaosa: ‘I visoko rangirani su znali što se sprema’

Autor: Ivor Krapac

Što se to dogodilo prije tjedan dana u Ateni, u neredima u kojima je ubijen 29-godišnji navijač AEK-a, to je tema koja je još uvijek predmet istrage, između ostalog, i s velikim brojem privedenih Hrvata koje, po najavi, čeka raspoređivanje u zatvorima u Grčkoj, uključujući i one koji su na glasu kao jako opasni.

Sudionici sukoba čekaju potvrdu kakva ih sudbina čeka, a odgovorni se spominju i drugdje, s jasnim istupom u grčkom tjedniku To Vima, u tekstu s potpisom grčkog istraživačkog novinara Vassilisa Lampropoulosa.

U tekstu se spominju “Dinamovi desničarski huligani”, s navodima da su sudjelovali u ovom sukobu, a tvrdi da se i da je tamošnjim organima reda sve bilo dobro poznato.





‘Policija je sve znala’

“Policija je baš sve znala, a navijače su čekali na drugom mjestu”, tvrdi grčki istraživački novinar.

“Znalo se da će ultradesni navijači Dinama napasti AEK-ovce, ali policija je to očekivala na trgu Argentinis, a ne 10 kilometara dalje, u Novoj Filadelfiji. Policija je imala informacije o tome što se sprema, visoko rangirani dužnosnici su sve znali”, dodao je grčki novinar.

Što se odgovornosti na grčkoj strani tiče, sankcije su krenule brzo, dan poslije velikih nereda, s najavom Yiannisa Economoua, grčkog ministra za zaštitu građana, da će sedam viših časnika tamošnje policije biti smijenjeno.

Kako vrijeme prolazi, u javnost stižu i novi detalji što se događalo, a s informacijama koje ima, sa svojim istupom je u javnost izašao i grčki istraživački novinar Vassilis Lampropoulos.

Kakvi su bili razmjeri nereda i pogrešaka u postupanju grčke policije, to bi mogla rasvijetliti interna istraga.